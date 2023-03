Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le secteur de la GameFi connaît une croissance explosive alors que le marché de la crypto-monnaie sort du long hiver crypto qui a commencé en 2022. Les projets de GameFi, y compris le nouveau venu dans la GameFi Metacade (MCADE), ont pris de l’ampleur depuis le début de l’année.

La GameFi (à l’intersection du jeu et de la finance) a révolutionné l’industrie du jeu grâce à une expérience utilisateur améliorée, des récompenses financières intégrées et des objets de collection. En quelques années seulement, le secteur est devenu un marché de plusieurs milliards de dollars. La taille du marché devrait atteindre 38 milliards $ d’ici 2028 alors que les développeurs de jeux, les investisseurs et des millions, voire des milliards de joueurs se disputent un siège à la table pour récupérer des revenus.

Les nouveaux projets de GameFi comme Metacade, sont-ils de bonnes opportunités d’investissement ?

La beauté des projets de GameFi est qu’il y a toujours un marché florissant. Des millions de joueurs préfèrent les jeux de Web3 aux jeux de Web2 qui se concentrent davantage sur la récompense des développeurs et des investisseurs au détriment des joueurs qui constituent l’essentiel de l’écosystème de jeu.

De nouveaux projets comme Metacade ont commencé à attirer l’attention des investisseurs. A son lancement, la prévente de jetons MCADE a levé 5 millions de dollars en dix semaines.

Cinq tours de prévente sur les sept tours au total ont déjà été vendus, amassant 9,3 millions $. Cela ne laisse aux investisseurs que deux tours avant la clôture de la prévente et le jeton MCADE très recherché est enfin répertorié sur les bourses publiques, notamment Bitmart et Uniswap. Si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre la prévente Metacade ici.

Qu’est-ce que Metacade et à quoi sert le jeton MCADE ?

Metacade est un projet d’arcade de GameFi qui permet aux joueurs de passer du temps entre eux, de jouer à des jeux exclusifs de jeu pour gagner (P2E) basés sur la blockchain et de partager leurs connaissances en matière de jeu tout en générant des revenus et en construisant leur carrière dans le Web3. Le projet a continué de voir une adoption phénoménale de son jeton MCADE grâce à la prévente en cours qui a permis de récolter plus de 9,3 millions $.

Le projet vise à devenir un DAO à part entière à partir de 2024 pour donner à la communauté un contrôle total sur la gouvernance du projet en utilisant le jeton MCADE, le jeton natif de Metacade.

Le jeton MCADE est au cœur de l’écosystème Metacade et il est utilisé dans toutes les transactions sur la plateforme, y compris celles liées aux récompenses. Les joueurs seront récompensés en utilisant des jetons MCADE pour surmonter des défis, accomplir des tâches, se battre dans des sessions PvP, partager des connaissances avec d’autres joueurs, rédiger des critiques de jeux et participer à des événements.

Jusqu’où ira le prix du jeton MCADE ?

Le prix du jeton MCADE a augmenté de façon exponentielle depuis le début de la prévente et il devrait augmenter davantage si la prévente se termine avec succès et se traduit par une cotation sur les principaux échanges de crypto-monnaies. Lors du tour de prévente précédent, la demande de jetons MCADE a poussé le plafond de vente de jetons à un prix de 0,0155 $ et le sixième tour qui a lieu actuellement affiche un prix plafonné à 0,017 $.

Le prix du jeton devrait atteindre 0,020 $ lors du dernier tour de prévente. Cela dit, les premiers investisseurs obtiennent de meilleurs profits à long terme s’ils investissent lorsque Metacade n’en est qu’à ses débuts.

Metacade, vaut-il la peine d’être acheté ?

Eh bien, cela dépend de vous, car en tant qu’investisseur, vous devez tenir compte de nombreux facteurs avant de procéder à un investissement, en particulier la répartition et la diversification du portefeuille.

Outre les nombreux avantages de la GameFi et du métavers qu’offre Metacade, les investisseurs sont attirés par Metacade en raison de l’initiative Metagrants, une source de financement pour les développeurs de jeux qui souhaitent construire leurs projets sur la plateforme.

Dans Metagrants, les développeurs soumettront des propositions de jeux. La communauté votera ensuite sur les propositions et les propositions les plus populaires accéderont au cycle de financement dans lequel les investisseurs auront une chance de gagner de l’argent. Bien que cela fasse de Metacade une plate-forme incontournable pour les développeurs de jeux, elle augmente également le nombre de projets dans lesquels les investisseurs peuvent investir.

Le plan de Metacade pour changer le visage de l’industrie du jeu métaverse, comme indiqué dans son livre blanc, et la valeur du jeton MCADE font de Metacade un bon choix d’investissement. Metacade a également reçu l’approbation du principal cabinet d’audit de blockchain Certik, le plaçant dans la liste des projets approuvés par Certik, ce qui signifie qu’il est transparent, un argument de vente fort qui est très demandé après plusieurs grandes explosions qui ont eu lieu dans le monde de la crypto-monnaie.