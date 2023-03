Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Depuis que ChatGPT a fait ses débuts vers la fin de l’année 2022, les géants mondiaux de la technologie ont investi massivement dans l’intelligence artificielle (IA). En outre, de nombreux projets de cryptographie basés sur l’IA ont vu le jour et les crypto-monnaies affiliées à l’IA ont également connu des flambées de prix incroyables.

Parmi les géants de la technologie qui ont investi dans l’IA figure Microsoft (NASDAQ : MSFT) qui a promis des milliards de dollars au projet OpenAI. Google a également fait une entrée en force et a commencé aujourd’hui à permettre à certaines entreprises et développeurs d’accéder à l’IA générative de type ChatGPT en tant que testeurs. Les testeurs seront autorisés à mettre en place l’IA générative dans leurs applications et plates-formes.

L’IA générative de Google offre une chance à des projets comme AltSignals

Bien que l’annonce de Google soit un plus pour les développeurs et les entreprises, elle donnera également un élan aux projets de cryptographie basés sur l’IA.

Les débuts de ChatGPT ont conduit à un très fort rallye haussier parmi les crypto-monnaies basées sur l’IA, qui sont depuis restées une attraction parmi les investisseurs en crypto-monnaies alors que la discussion sur l’IA continue de prendre de l’ampleur à l’échelle mondiale. Cela dit, de nouveaux projets comme ActualizeAI d’AltSignals tireront grand profit de l’intérêt croissant pour les services d’IA comme celui qui sera offert par l’IA générative de type ChatGPT.

Qu’est-ce qu’ActualizeAI ?

ActualizeAI est une solution d’IA développée par AltSignals, un fournisseur de services financiers qui propose actuellement des signaux de trading pour la crypto-monnaie, les contrats à terme de Binance, le Forex, les CFD et le marché boursier traditionnel.

Selon le livre blanc d’AltSignals, la solution d’IA tirera parti de l’apprentissage automatique, de la modélisation prédictive et du traitement naturel (NLP) pour garantir la précision des signaux fournis.

Le projet est dans la première de ses quatre étapes de développement, dans laquelle il mène une prévente du jeton ASI, le jeton qui sera utilisé comme jeton natif d’ActualizeAI. Le jeton ASI permettra aux détenteurs de devenir membre de l’écosystème AltSignals AI (ActualizeAI).

L’étape de prévente a été subdivisée en cinq étapes : vente bêta, étape 1, étape 2, étape 3, et étape 4. Actuellement, le projet est au stade de la vente bêta et 30,94 % des 40 millions de jetons désignés pour prendre part à cette étape ont déjà été vendus. 58 % (290 millions) de l’offre fixe de 500 millions de jetons ASI seront mis à disposition pour les cinq étapes de prévente.

Les jetons ASI peuvent être achetés avec ETH ou USDT et vous pouvez participer à la prévente ici.

Le jeton ASI coûte actuellement 0,012 $.

Le jeton ASI se prépare à entrainer de bons rendements

Selon le livre blanc d’AltSignals, le prix du jeton ASI devrait atteindre 0,02274 $ au moment où la prévente atteint la phase finale. Si tout se passe comme prévu, le jeton se sera apprécié d’environ 89,5 % au cours de la prévente.

Les experts et les analystes s’attendent à ce que le jeton ASI continue de profiter du battage médiatique actuel autour de l’IA et atteigne peut-être 0,1 $ au moment où le jeton sera répertorié sur Uniswap parmi d’autres échanges cryptographiques au deuxième trimestre de l’année 2023, conformément au livre blanc du projet.

La cotation en bourse devrait également catapulter davantage le jeton pour qu’il atteigne environ 1 $ d’ici le troisième trimestre. Il convient également de noter qu’AltSignals a déjà une présence établie sur le marché avec des chiffres impressionnants, notamment plus de « 2,2 millions de dollars de revenus, 1 500 signaux envoyés avec une précision moyenne de 64 % et une communauté croissante de plus de 1 400 membres VIP », ce qui est tout un argument de vente pour le nouveau jeton.

AiltSignals prévoit également d’introduire un mécanisme de gravure de jetons ou une stratégie de rachat une fois que le jeton ASI sera opérationnel et en circulation. Si les jetons basés sur l’IA doivent maintenir l’élan actuel au moment où AltSignals effectue les gravures, le programme de gravure/rachat devrait pousser le prix du jeton ASI encore plus haut.