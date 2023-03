Metacade (MCADE) pourrait être la plus grande opportunité d’investissement de la GameFi en 2023

Benson est un journaliste chez Invezz, où il s'occupe des dernières nouvelles, des interviews et des analyses de marché.… lire la suite

Si vous êtes un investisseur et que vous cherchez à vous amuser en profitant des avantages des jeux play-to-earn, un projet que vous rencontrerez probablement dans l’industrie est Metacade (MCADE).

Qu’est-ce que Metacade et pourquoi cela pourrait être une excellente opportunité d’investissement, en particulier pour les premiers investisseurs, est la grande question ici.

Comme vous le découvrirez à travers cet article et d’autres excellentes sources, une partie de la réponse à la question ci-dessus provient de la prévente du jeton MCADE. À juste titre, l’industrie est en effervescence à propos de Metacade, l’intérêt des investisseurs pour ce projet indiquant une exubérance similaire à ce que le marché a vu lors de la vague explosive de la GameFi qui nous a amené Axie Infinity, Decentraland et The Sandbox, entre autres.

Lisez la suite pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Metacade pourrait être le projet de jeu cryptographique dans lequel investir en 2023.

Qu’est-ce qui fait de Metacade une excellente opportunité d’investissement ?

Le secteur du jeu devrait atteindre plus de 200 milliards $ en 2023, le secteur de la GameFi devant connaître une résurgence après l’accalmie qu’a connue l’industrie de la crypto-monnaie. En mars 2023, la capitalisation boursière de tous les principaux jeux de cryptographie, y compris ApeCoin, Decentraland et Axie Infinity, était d’environ 10 milliards $, contre environ 60 milliards $ à la fin de l’année 2022.

Selon de nouvelles recherches sur le potentiel du paysage du jeu blockchain, un retour à la rentabilité pour les investisseurs pourrait pousser le secteur vers de nouveaux sommets en 2023 et 2024.

Dans l’ensemble, le marché baissier offre une excellente opportunité aux investisseurs. Mais la spécificité de Metacade est son approche innovante du jeu play-to-earn. L’accent mis par le projet sur la communauté avec des fonctionnalités révolutionnaires et une formule tout compris, avec du plaisir et des récompenses, pourrait susciter l’intérêt de nombreux autres projets de NFT dans le secteur P2E, bénéficiant ainsi de la valeur de MCADE.

Metacade, peut-il atteindre 1 $ en 2025 ?

Pour avoir un aperçu du potentiel de MCADE, un bon point de départ est la prévente de Metacade.

Un regard sur l’historique des ventes de jetons ici montre une demande importante, les investisseurs profitant des prix bas pour une opportunité de rendements plus élevés. 1 jeton MCADE s’est vendu à 0,008 $ mais se vend actuellement à 0,017 $ USDT et la prochaine phase de la prévente le verra monter à 0,0185 $.

Comme pour la plupart des investissements, la valeur du jeton utilitaire pourrait connaître un élan à la fin de la prévente et un rallye soutenu au niveau psychologiquement important de 1 $ d’ici 2025 n’est pas un résultat inenvisageable.

Avec la potentielle baisse du marché et les actifs qui devraient se rallier dans un nouveau cycle haussier, les prévisions sont que le prix du jeton MCADE augmentera. Cependant, comme nous l’avons mentionné, les catalyseurs de cette croissance ne seront pas seulement la force fondamentale de Metacade, mais également les conditions du marché en vigueur.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est la première arcade véritablement communautaire au monde. La plate-forme de jeu blockchain alimentée par Ethereum est sur le point de révolutionner le paysage du jeu P2E, offrant une toute nouvelle expérience de Web3 aux joueurs et aux investisseurs.

Le livre blanc de Metacade décrit la plate-forme de Web3 ultime, où les utilisateurs peuvent jouer, gagner et faire des rencontres.

Actuellement, le jeton MCADE est en prévente et une partie de la feuille de route envisage le lancement d’une organisation autonome décentralisée (DAO) en 2024. Le contrôle de la gouvernance se fera avec les détenteurs de MCADE et les utilisateurs gagneront des récompenses non seulement en jouant à des jeux, mais aussi en participant à la croissance globale de la plateforme par vote.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la prévente, cliquez sur ce lien.

Qu’est-ce qui rend Metacade unique ?

Metacade ne propose pas seulement un jeu, mais une plate-forme pour tous les types de jeux et de joueurs de style arcade, avec l’intégration du système de gain. Il existe également des tournois et des compétitions P2E qui permettent aux joueurs de gagner des jetons MCADE.

Mais alors que les utilisateurs peuvent accéder à ces opportunités de revenus de jeux classiques, la plate-forme va plus loin pour offrir de nouvelles façons de générer des revenus. On peut choisir de jalonner ses jetons MCADE, d’être payé en participant à des scénarios de test bêta ou en accédant à des offres d’emploi.

En se concentrant sur la construction d’une plateforme communautaire pour les jeux d’arcade P2E, Metacade offre quelque chose d’unique à son écosystème que la plupart des concurrents n’ont pas : un modèle économique circulaire. Cela signifie essentiellement que l’incitation économique ne tourne pas autour du point linéaire ou singulier qu’est le jeton natif. Un modèle comme la croissance organique de l’écosystème de Metacade détermine les perspectives économiques globales pour offrir des opportunités durables à long terme.

La feuille de route Metacade envisage ce type de plate-forme où tout, du jeton de jeu, de l’expérience de jeu et des droits communautaires à l’interaction sociale, s’additionne pour offrir une expérience de Web3 complète.

Metacade, vaut-il la peine d’être acheté ?

Metacade dit qu’il construit la plus grande plate-forme de GameFi, avec une approche unique de la tokenomique du jeu. L’intérêt pour cet écosystème P2E se compare bien ou pourrait dépasser celui observé lors du lancement des générations précédentes de projets de jeux blockchain comme Axie Infinity. La prévente de jetons MCADE, qui est entrée dans sa sixième étape et voit les jetons se vendre rapidement, offre aux investisseurs une chance d’être des investisseurs de première heure.

Comme indiqué, alors que les prévisions concernant MCADE pourraient dépendre d’autres facteurs externes/du marché, les perspectives à long terme suggèrent que Metacade pourrait valoir la peine d’être acheté aujourd’hui, en particulier avec des prix aussi bas que ceux de la prévente.

Les perspectives positives pour MCADE sont également favorisées par la feuille de route de Metacade, que vous pouvez consulter ici. Outre le partenariat avec les principaux acteurs du secteur P2E pour développer la plate-forme, l’équipe à l’origine du projet envisage un écosystème durable prenant en compte les revenus publicitaires, une rampe de lancement, des jeux d’arcade et des tests de jeux. La plate-forme devrait lancer les fonctionnalités Play2Earn, Create2Earn et Work2Earn ainsi que la gouvernance DAO d’ici le quatrième trimestre de l’année 2024.

Pour rejoindre la prévente, rendez-vous sur le site de Metacade.