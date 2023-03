Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

Metacade (MCADE), une plateforme sociale de jeu play-to-earn, ne ralentit pas. L’arcade de GameFi a levé une somme impressionnant de 9,3 millions $ lors des cinq premières étapes de sa prévente.

Commençant à seulement 0,008 $, le prix de MCADE est passé à 0,017 $ dans la sixième étape de la prévente qui a lieu actuellement. Dans la phase finale de sa prévente, le prix est attendu à 0,020 $, le préparant à une cotation sur les principales bourses. Si vous souhaitez participer à la prévente, vous pouvez le faire ici.

Metacade, atteindra-t-il 1 $ d’ici 2024 ?

Il est difficile de prédire le prix probable que MCADE affichera au début de l’année 2024. Cependant, avec la demande croissante existante pour le jeton, un prix de 1 $ est réalisable, bien que cela puisse être trop ambitieux.

Le prix du jeton devrait déjà atteindre 0,020 $ à la fin de la prévente. Et, au fur et à mesure que le jeton atteint les principales bourses, le prix de MCADE devrait augmenter en théorie en raison d’une exposition à une base d’investisseurs beaucoup plus élevée.

Alors, que faut-il pour atteindre 1 $ ? Le calcul derrière un tel mouvement implique que le prix de MCADE doit augmenter de 4 900 %. Est-ce réaliste ? Peut-être que la meilleure question à poser est de savoir à quoi on peut s’attendre en se basant sur des jetons similaires qui ont attiré un public pendant le processus de prévente et ont créé une dynamique au fil du temps.

Nous avons vu d’autres jetons qui ont été en prévente réussir sur le marché, avec des rendements en pourcentage de 1 000 % à 2 000 %. En tant que tel, un prix de 0,50 $ d’ici la fin de l’année 2023 pour MCADE est une possibilité plus réaliste, avec le potentiel d’atteindre 1 $ au cours des prochaines années.

Metacade ne peut être comparé à la plupart des plateformes et génère déjà une demande sans précédent. Le projet est construit à partir d’un livre blanc rassurant. Par exemple, le livre blanc explique les stratégies de génération de revenus pour la communauté Metacade et les investisseurs. Il existe également une feuille de route claire sur la manière dont le projet se concrétisera, permettant aux investisseurs de suivre.

Par conséquent, le projet a attiré les éloges des experts de l’industrie et des spéculateurs, ce qui a permis à son équipe de mener une prévente réussie jusqu’à présent. Les investisseurs ont droit à une myriade d’opportunités de gains et de récompenses, ce qui en fait l’une des plates-formes de GameFi les plus demandées à ce jour.

Qu’est-ce que Metacade et comment ça marche ?

Metacade est une plate-forme Play-to-Earn (P2E) révolutionnaire qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux d’arcade et d’obtenir des récompenses. Les récompenses sont données sous la forme de jetons cryptographiques que les joueurs peuvent retirer ou utiliser sur la plateforme.

Metacade fonctionne de la même manière que les autres plates-formes P2E. En tant que joueur, vous collectez des récompenses en jetons cryptographiques pour vos succès dans les jeux et les compétitions. Pour Metacade, MCADE est le jeton natif qui alimente l’écosystème.

Cependant, Metacade propose d’autres moyens passionnants pour les joueurs de gagner des récompenses, notamment Create2Earn, Compete2Earn et Work2Earn. Les membres de la communauté Metacade peuvent également mettre en jeu le jeton natif et participer à des tirages au sort réguliers pour augmenter leurs revenus.

Prévision de prix pour Metacade

Nous n’avons sans doute pas encore vu le meilleur de la GameFi, car la forte croissance de 2021 s’est immédiatement heurtée au marché baissier prolongé de 2022 et début 2023. En 2023, le marché montre à nouveau de l’enthousiasme, et on s’attend à ce que la GameFi domine, avec des plates-formes telles que Metacade en tête.

Malgré les turbulences du marché, les perspectives sont positives en ce qui concerne le marché de la GameFi. Une reprise potentielle de l’industrie de la crypto-monnaieie en 2023 devrait stimuler la GameFi et débloquer un taux de croissance annuel prévisionnel de 20,4 % au cours des six prochaines années. Dans l’ensemble, on estime que l’industrie grimpera à une valorisation de 2,8 milliards $ d’ici 2028.

Cependant, les projets qui gagnent dans le secteur de la GameFi devraient être ceux qui offrent la qualité plutôt que la quantité. MCADE offre les deux, une raison pour les investisseurs d’être enthousiasmés par son avenir.

D’un point de vue fondamental, MCADE présente une offre incroyable sur le marché. Outre les énormes revenus de la plateforme, les investisseurs sont attirés par ses projets axés sur les investisseurs. C’est le cas de l’initiative Megagrants, qui sera une source de financement pour les développeurs de jeux construisant des projets sur la plateforme.

D’après ce qui précède, MCADE pourrait atteindre et dépasser 1 $, bien que cela soit à plus long terme. Une prévision de prix à court et moyen terme d’au moins x10 est plus réaliste, dès que le jeton entrera dans les principaux échanges. Jusqu’à présent, les premiers investisseurs ont obtenu plus de 100 % de gain tout au long du processus de prévente, ce qui montre qu’un rendement de 10 fois le montant de base est un élément très réaliste pour les quelques mois à venir.

Dois-je investir dans le jeton MCADE maintenant ?

Au prix actuel de 0,017 $, acheter des jetons MCADE semble attrayant. Le jeton devrait augmenter d’environ 17,6 % avant la fin de la phase de prévente.

Comme vu dans l’histoire, les jetons populaires atteignent de nouveaux sommets lorsqu’ils sont cotés en bourse. En conséquence, cela pourrait être le bon moment d’investir dans MCADE avant que le prix ne monte en flèche. Mais en dehors du retour potentiel de la spéculation, MCADE a un cas d’utilisation innovant dans le monde réel qui en fait un investissement unique.