Perspectives de prix pour AltSignals (ASI) alors que les pièces d’IA augmentent sur le marché haussier de la crypto-monnaie

Le prix d’AltSignals (ASI) devrait augmenter de manière significative pendant l’événement de prévente, qui a coïncidé avec une hausse sur le marché de la crypto-monnaie.

En effet, le 14 mars, les pièces d’intelligence artificielle (IA) ont bondi de 16 % en moyenne en 24 heures, la capitalisation boursière du segment de l’IA atteignant 1,96 milliard $. Cela s’est produit après qu’un retournement haussier du marché au sens large a vu Bitcoin dépasser la barre des 26 000 $ et les principales pièces liées à l’IA comme SingularityNET (AGIX/USD) et Fetch.ai (FET/USD) ont atteint des sommets de plusieurs semaines.

Ces perspectives de prix pour AltSignals montrent pourquoi ASI pourrait être un jeton d’IA à surveiller en 2023.

AltSignals, atteindra-t-il 1 $ en 2023 ?

Comme indiqué ci-dessus, la prévente d’AltSignals est en cours, le jeton ASI étant actuellement évalué à 0,012 $. À la fin de la première étape de la prévente, le prix d’ASI augmentera de 25 %, pour passer à 0,015 $. Selon le calendrier d’AltSignals, ASI sera finalement disponible à 0,02274 $ au cours de la dernière étape de la version anticipée. Au total, la valeur du jeton devrait augmenter de 74 % grâce à la prévente.

Si le pic haussier attendu du jeton ASI se produit, à partir du prochain trimestre, le prix devra augmenter d’un facteur 44 pour dépasser 1 $. Bien qu’il soit possible que le jeton atteigne ce niveau au cours des neuf prochains mois, d’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur le mouvement des prix pourraient entrer en jeu et entraver ces gains.

Si les prix restent baissiers, une prédiction plus réaliste serait un retour décent de avec une multiplication des prix de 10, qui le verra passer à 0,2 $ ou légèrement au-dessus. Les prix pourraient alors exploser à moyen terme alors qu’un nouveau marché haussier se dessine.

Qu’est-ce qu’AltSignals et comment ça marche ?

AltSignals a été lancé en 2017, offrant d’abord des signaux de trading gratuits pour une communauté en pleine croissance qui a récemment atteint plus de 50 000 abonnés.

Sur le marché du trading, AltSignals se classe actuellement parmi les meilleurs produits de robots d’actifs numériques. Les traders reçoivent les signaux les plus avancés, de l’analyse des sentiments techniques, fondamentaux et sociaux au backtesting, au trading social et aux alertes de cotation.

La plate-forme cherche maintenant à révolutionner son activité en exploitant l’intelligence artificielle (IA), le traitement du langage naturel (NLP) et l’apprentissage automatique (ML) pour améliorer la précision de ses signaux pour les crypto-monnaies, les contrats à terme Binance et le Forex.

Selon le livre blanc d’AltSignals, l’algorithme d’IA attendu dans les mois à venir s’appellera ActualizeAI et profitera également aux traders traditionnels du marché boursier et des CFD.

ASI est le jeton natif qui alimentera l’écosystème ActualizeAI. Il y a une offre fixe de 500 millions de jetons, dont 290 millions (58 % de l’offre) ont été libérés pour la prévente.

Le jeton est la principale unité de compte de l’écosystème. Les détenteurs peuvent utiliser leurs jetons ASI pour accéder aux meilleurs signaux de trading. Les utilisateurs gagneront également des jetons ASI grâce à des tournois de trading ainsi qu’en contribuant à des projets et au développement de produits. ASI sera également répertorié sur les plates-formes CEX et DEX, y compris Uniswap au deuxième trimestre 2023.

Êtes-vous intéressé par les jetons ASI ? Obtenez-le maintenant en rejoignant la prévente ici.

Prévision de prix pour AltSignals

On s’attend à ce que le prix du jeton ASI d’AltSignals augmente à la fin de la prévente et lorsque les jetons seront disponibles sur le marché secondaire. Le niveau psychologique que les taureaux peuvent cibler plus tard en 2023 est de 1 $. Au-delà, nous avons 5 $ puis 10 $ comme objectifs entre 2025 et 2030.

A titre de comparaison, des jetons comme SingularityNET et Fetch.ai ont rapporté plus de 6 600 % et 5 300 % respectivement depuis leurs plus bas historiques en mars 2020. Comme indiqué précédemment, pour atteindre 1 $, AltSignals doit dépasser des niveaux clés comme 0,1 $ et 0,5 $, (rendements de x5 à x10) qui, je pense, sont possibles dans une période haussière en 2023-2024.

Quels facteurs sont donc susceptibles de catalyser des perspectives de marché positives pour AltSignals ?

Premièrement, les experts du marché prédisent une nouvelle dynamique à la hausse pour les pièces liées à l’IA, avec des pièces comme ASI qui devraient dépasser ses pairs et s’afficher comme l’un des meilleurs investissements de l’année 2023. Cette perspective est encore aidée par le fait que la prévente AltSignals suscite un intérêt massif -communauté établie et liée à la crypto-monnaie. Ce scénario est susceptible d’alimenter encore plus la demande d’ASI lorsque la pièce sortira au deuxième trimestre de 2023.

Un autre facteur clé pourrait être la demande croissante de modèles prédictifs dans le trading. En tant que tel, une plate-forme révolutionnaire d’AltSignals alimentée par le jeton ASI et le prochain écosystème ActualizeAI pourraient catapulter le prix du jeton ASI plus haut.

De plus, la cotation sur les bourses centralisées et décentralisées a historiquement coïncidé avec une flambée importante des prix des jetons cotés et ASI pourrait ne pas être différent, en particulier compte tenu de l’énorme demande déjà constatée avec la prévente.