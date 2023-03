AltSignals (ASI) change la façon dont les passionnés de crypto-monnaie se connectent, réalisent des échanges et rivalisent grâce à des technologies avancées

Dans tout l’espace de la blockchain, il est plus vital que jamais pour les traders et les investisseurs en crypto-monnaie d’avoir accès à toutes les dernières nouvelles, développements et analyses pour prendre des décisions éclairées quant à la façon dont ils vont se diversifier.

AltSignals est l’une de ces plates-formes qui peut modifier le paysage entourant la façon dont les investisseurs et les traders passent des ordres en améliorant la précision.

AltSignals, offre-t-il une bonne opportunité d’investissement ?

La prévente actuelle d’AltSignals propose la crypto-monnaie ASI à 0,012 $.

Le projet AltSignals vise à faire évoluer les plateformes de trading existantes. Il utilise la puissance de l’apprentissage automatique et a créé un algorithme personnalisé formé pour identifier les modèles dans les données du marché. En plus de sa crypto-monnaie ASI, cela signifie que les traders du monde entier peuvent comprendre sa valeur et son utilité.

La prévente actuelle est terminée à 32,28 % et la valeur de la crypto-monnaie ASI peut potentiellement grimper à 0,04 $ d’ici la fin de la prévente. ASI a le potentiel d’atteindre un nouveau record historique au cours de l’année.

AltSignals, atteindra-t-il 1 $ d’ici la fin de l’année 2024 ?

Les traders et investisseurs expérimentés en crypto-monnaie savent qu’il est essentiel de suivre le récit du domaine technologique pour prendre des décisions d’investissement éclairées. La tendance et le récit actuels tournent autour de l’IA, et AltSignals est une plate-forme qui utilise la puissance de l’IA via sa solution connue sous le nom d’AcutalizeAi.

Bien qu’il n’y ait jamais aucune garantie avec les crypto-monnaies volatiles, le jeton ASI peut atteindre 1 $ d’ici le quatrième trimestre de 2023. Ses performances dépendent du succès global de la prévente et de la demande pour le jeton à long terme.

Qu’est-ce que la plateforme AltSignals ?

AltSignals est l’un des derniers projets à faire des vagues dans les cercles d’investisseurs car il est alimenté par des technologies de pointe, telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (AA), le traitement du langage naturel (TAL) et l’analyse avancée des sentiments.

En mettant en œuvre un modèle de régression linéaire simple, l’outil AltSignals peut prédire les prix futurs des actifs avec un haut niveau de précision en tenant compte de leurs performances historiques.

Il y a aussi l’indicateur AltAlgo, qui vise à simplifier le processus de traçage et à le rendre accessible aux traders ayant un niveau d’expérience élevé.

Comment fonctionne AltSignals en tant que plateforme ?

La plate-forme met en œuvre de nombreuses technologies avancées pour prédire la valeur future des crypto-monnaies, notamment l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la modélisation prédictive, le traitement du langage naturel et l’analyse des sentiments.

Le jeton ASI alimente l’ensemble de l’écosystème AltSignals. Il agit comme un jeton d’adhésion pour l’écosystème AltSignals AI, où chaque détenteur de jetons ASI aura accès à tous les outils disponibles.

Chaque détenteur peut également accéder aux futurs produits alimentés par l’IA, le club des membres, et participer à des opportunités de prévente parallèlement à des tournois de trading. La crypto-monnaie ASI sera également utilisée dans la gouvernance communautaire.

Comment AltSignals va-t-il changer l’industrie ?

AltSignals changera énormément l’industrie en éliminant les conjectures impliquées dans l’analyse de la croissance et de la valeur potentielles des crypto-monnaies.

En d’autres termes, au lieu que les utilisateurs aient besoin d’examiner manuellement toutes les données, puis de faire des estimations en fonction de leurs suppositions, ils peuvent accéder aux signaux de trading et à l’analyse grâce à la technologie alimentée par l’IA.

Ils peuvent obtenir des données sur les contrats à terme Binance, le Forex et Tradingview. La plateforme fournira des analyses techniques et fondamentales et pourra continuer à s’adapter aux conditions du marché, même lorsqu’elles sont baissières ou haussières.

La crypto-monnaie ASI, est-ce un bon investissement à long terme ?

Le secteur de la blockchain ne cesse de croître et plus d’investisseurs que jamais visent à tirer parti de la croissance des crypto-monnaies pour réaliser des gains. Tant qu’il sera nécessaire d’analyser les crypto-monnaies, il y aura un besoin pour AltSignals, car il supprime les conjectures entourant la réalisation de ces estimations.

Les jetons de l’industrie du trading, représentent-ils un investissement solide à long terme ?

La plate-forme AltSignals et son jeton ASI représentent la porte d’entrée vers l’industrie du trading, car ils permettent aux investisseurs et aux traders d’accéder à des outils d’IA qui leur permettront de prendre des décisions éclairées.

Une fois que l’équipe à l’origine du projet aura pleinement utilisé son modèle de régression, elle passera à la modélisation prédictive, combinée aux progrès réalisés dans le traitement du langage naturel.

Avec la popularité croissante des outils d’IA et la domination qu’ils affichent dans à peu près tous les secteurs, AltSignals et le jeton ASI peuvent probablement constituer de solides options d’investissement à long terme.

AltSignals, vaut-il la peine d’être acheté ?

Les algorithmes de trading basés sur l’IA ont été un rêve dans l’esprit de nombreux investisseurs, et ce rêve devient réalité.

La plate-forme AltSignals ne représente pas seulement un outil unique, mais un écosystème d’outils qui peuvent fournir des signaux et des indicateurs sur l’avenir de toute crypto-monnaie. Cela signifie qu’il y a beaucoup de valeur derrière le projet sous-jacent, et à mesure qu’il évolue et grandit, il peut devenir beaucoup plus précis et la demande peut augmenter.