Metacade (MCADE), va-t-il révolutionner le secteur de la gameFi ?

Le secteur du jeu Web3 a connu une croissance exponentielle, et avec des milliers de jeux disponibles, il peut être difficile pour les utilisateurs de choisir quels jeux valent vraiment la peine et dans quels projets basés sur la blockchain investir.

Un nouveau projet peut perturber ce secteur, en offrant un écosystème complet à ceux qui cherchent à entrer dans l’espace de la GameFi. Ce projet est Metacade (MCADE), et aujourd’hui, nous verrons pourquoi ce projet peut surpasser certains des plus grands noms de l’industrie.

Metacade, offre-t-il une excellente opportunité d’investissement ?

La 6ème étape de la prévente donne la possibilité d’accéder à la crypto-monnaie Metacade (MCADE) pour une valeur de 0,017 $. Cela signifie que les investisseurs qui se lancent tôt dans le projet peuvent bénéficier de sa croissance globale.

À la prochaine étape de la prévente, Metacade (MCADE) devrait se négocier à 0,0185 $, offrant aux investisseurs de l’étape 6 un rendement respectable tandis que les investisseurs précédents sont évidemment dans une meilleure position.

Il est probable qu’avec la mise en œuvre de revenus publicitaires, de tournois, d’événements, de tirages au sort, d’offres d’emploi, de processus de test de jeux et d’une rampe de lancement dédiée, Metacade (MCADE) puisse atteindre un point de valeur plus élevé en 2023. Les investisseurs ont l’occasion d’investir dans les premières étapes d’un projet qui peut s’affirmer comme une force dominante dans l’industrie du Web3.

Metacade, atteindra-t-il 1 $ d’ici la fin de l’année 2024 ?

Metacade (MCADE) est accessible à un prix de 0,017 $ tout au long de l’étape 6 de la prévente. Cela signifie que les investisseurs peuvent se procurer un jeton MCADE avec une remise par rapport au prix de lancement prévu.

Le secteur de la cryptographie se dirige vers les jeux, certaines des plus grandes entreprises se lançant dans l’espace de la blockchain en introduisant les NFT et d’autres technologies du Web3.

Les joueurs commencent à réaliser la valeur des jeux blockchain, et le mécanisme de jalonnement des fonctionnalités peut récompenser les joueurs et les inciter à continuer à utiliser la plate-forme pour les années à venir.

Ces aspects peuvent alimenter la demande et l’attrait derrière le jeu blockchain dans un avenir proche. Metacade (MCADE) sera également coté sur les principales bourses à la fin de la prévente, et avec cet élan, il pourrait probablement atteindre une valeur de 0,05 $ d’ici la fin du deuxième trimestre de 2023.

À la fin du quatrième trimestre de 2023, Metacade (MCADE) pourrait grimper à une valeur de 0,1 $, un point de valeur qui pourrait représenter son niveau record.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade (MCADE) est une plateforme communautaire de Web3 qui regroupe les joueurs et les passionnés de crypto-monnaie en un seul endroit, leur permettant de communiquer et collaborer.

La plate-forme représente un lieu de rencontre avec une arcade virtuelle qui permet à chacun d’accéder à des jeux comportant des éléments Play-to-Earn (P2E) et des emplacements virtuels où ils trouveront les dernières nouvelles et commentaires des plus éminentes personnes de l’industrie sur la GameFi.

Comment fonctionne Metacade ?

Dans Metacade (MCADE), un système dédié compense les utilisateurs pour leur activité via les jetons MCADE.

Metacade (MCADE) vise à responsabiliser les joueurs avec le programme Metagrant, qui permet à la communauté de gérer les ressources du trésor et de décider quels développeurs de jeux seront soutenus en soumettant leurs votes sur tous les jeux qu’ils souhaitent faire construire.

Il existe également un tableau répertoriant les postes à pouvoir et les tâches rémunérées que les utilisateurs peuvent utiliser pour trouver du travail dans le secteur du Web3.

Le jeton Metacade (MCADE) est construit sur Ethereum (ETH) et suit la norme de jeton ERC-20. MCADE peut être acheté facilement et stocké sur une blockchain sécurisée.

Comment Metacade va-t-il changer l’industrie ?

Metacade offrira aux joueurs divers cas d’utilisation et fonctionnalités à l’échelle mondiale. Il accueillera des tournois, des événements et des tirages au sort, proposera des offres d’emploi, disposera d’une arcade Pay-to-Play et fournira un accès aux tests de jeux.

Une rampe de lancement dédiée sera présentée, et tout développeur qui vise à créer un jeu pourra utiliser la communauté pour avoir la chance d’être voté et de faire financer son projet par la plate-forme.

La crypto-monnaie MCADE, est-ce un bon investissement à long terme ?

La popularité globale de l’industrie Play-to-Earn (P2E) et du Web3 peut entraîner une augmentation de la valeur de la plate-forme Metacade, ce qui se traduit par une base d’utilisateurs plus élevée, des projets en vedette et un utilitaire MCADE.

Cela signifie que MCADE est un investissement solide à long terme, et si les investisseurs sont intéressés à participer au cycle de financement de Metacade, ils peuvent le faire en visitant leur site Web.

Cependant, il n’y a aucune garantie dans le secteur de la blockchain, et la volatilité globale de nombreuses crypto-monnaies doit être prise en compte.

Il y a eu une forte demande pour les jeux de Web3, et la structure P2E entourant nombre d’entre eux a également augmenté l’utilisation et la demande de jetons non fongibles (NFT). Ces aspects jouent un rôle dans la plateforme Metacade, qui a un fort potentiel de croissance.

Les jetons GameFi, représentent-ils un bon investissement à long terme ?

Le secteur de la GameFi évolue constamment et un flux continu de nouveaux jeux est en cours de développement. Sur cette base, il est clair que la demande de jeux blockchain est élevée. Les projets qui s’imposent comme des leaders compétitifs dans ce domaine de l’industrie du Web3 peuvent apporter beaucoup de valeur à long terme.

Metacade, vaut-il la peine d’être acheté ?

Metacade (MCADE) en tant que projet a beaucoup à offrir. Il existe une large gamme de jeux d’arcade qui offriront de la valeur aux joueurs occasionnels et aux joueurs compétitifs.

Il comprend une plateforme social dédiée et de nombreux moyens de gagner de l’argent qui inciteront les personnes à l’utiliser. Metacade (MCADE) créera également de nouveaux emplois dans le secteur de la GameFi et permettra aux utilisateurs de la blockchain d’accéder à des opportunités rémunérées.

Ces aspects peuvent faire de Metacade (MCADE) un investissement solide, mais la décision reste basée sur les besoins spécifiques, les exigences et l’objectif de l’investisseur.