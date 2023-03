Jusqu’à il y a une semaine, USD Coin était considéré comme la pièce stable la plus sûre au monde.

BUSD, l’un de ses principaux rivaux, a été arrêtée le mois dernier par les régulateurs américains. Tether, la seule pièce stable actuellement devant USD Coin, est depuis longtemps en proie à des questions sur ses réserves (j’ai interviewé Paolo Ardoino de Tether à ce sujet et sur d’autres problèmes concernant les pièces stables il y a quelques semaines).

Mais une semaine, c’est long dans le secteur des crypto-monnaies, et les choses ont certainement changé. L’effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) a envoyé des ondes de choc sur le marché, l’émetteur d’USD Coin, Circle, détenant des réserves soutenant l’USDC dans la banque.

Que s’est-il passé ?

À l’origine, le marché ne savait pas quelle part des réserves de Circle se trouvaient dans SVB. On savait que 25 % des réserves de Circle étaient détenues en espèces dans les banques, mais la répartition n’était pas claire. Il a ensuite été confirmé par Circle que 8,25 % étaient détenus par SVB, pour un montant de 3,3 milliards $.

La vente au cours de cette période de doute – et par la suite également – a été agressive, l’USD Coin passant en dessous de 90 cents sur plusieurs bourses et entraînant Bitcoin vers le bas.

L’approvisionnement de l’USDC se vend malgré la garantie bancaire

L’administration américaine est toutefois intervenue pour garantir les dépôts, et ainsi l’ancrage de l’USDC s’est rapidement rétabli à près de 1 dollar.

Mais l’offre globale d’USD Coin a considérablement diminué. En un peu plus d’une semaine, l’offre a chuté de 17 %, passant de 44,2 milliards $ le 6 mars à 36,9 milliards $ aujourd’hui.

Il sera intéressant de suivre si les investisseurs réaffectent leurs fonds, mais après une année qui a vu tant de scandales dans le monde des crypto-monnaies – y compris des pièces stables pas si stables – l’anxiété entourant l’oscillation bancaire est compréhensible.

L’offre de Circle était en baisse avant même la débâcle de SVB, conformément à la déroute continue de l’ensemble de l’industrie de la crypto-monnaie pendant ce marché baissier. Juillet dernier a marqué le sommet de 58,3 milliards $. Il a chuté de 37 % depuis, soit une baisse de 21,4 milliards $.

Quel avenir pour l’USDC ?

Bien sûr, un regard rétrospectif sur une période plus longue montre à quel point la croissance a été remarquable, l’USDC étant l’un des grands gagnants du marché haussier incessant de 2020 et 2021.

La suite pour l’USDC est moins claire. La confiance dans la crypto-monnaie dans son ensemble est toujours au plus bas, malgré la récente résurgence du Bitcoin. Cela a été le plus important facteur dans sa chute au cours de la dernière année.

Les régulateurs se sont également déplacés dans l’espace à un rythme croissant. Certains soupçonnent que cela pourrait aider Tether, qui détient déjà la première place et a l’avantage d’avoir son siège social en dehors des États-Unis.

Mais malgré le chaos de la semaine dernière, le gros avantage d’USD Coin est sa transparence et sa situation de réserve. Seuls 25 % de ses réserves sont en espèces, la majeure partie qui reste étant en bons du Trésor. Cela représente un investissement à peu près aussi sûr que possible (si les bons du Trésor devaient échouer, il n’y aurait pas de dollar et donc pas de pièce stable dans tous les cas !).

Comme je l’ai dit, la semaine dernière, cela a été considéré comme la pièce stable la plus sûr. Je ne suis pas sûr que beaucoup de choses aient changé – ce chaos découlait des marchés financiers traditionnels et d’une mauvaise gestion totale des risques au sein du secteur bancaire. Circle verra cela et allouera plus prudemment à l’avenir – et les États-Unis sont intervenus dans tous les cas.

Faire tomber USD Coin de son perchoir en faveur d’une autre pièce stable serait une erreur. Hors de la poêle à frire et dans le feu, comme le dit le vieil adage.

Le marché pourrait s’en rendre compte à l’avenir. Bien sûr, qui sait ce qui se passera dans le monde chaotique de la crypto-monnaie – un pinceau d’un régulateur et cette offre pourrait plonger encore plus radicalement.