Prévision de prix pour Metacade (MCADE) alors que la prévente touche à sa fin

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Au fur et à mesure que l’industrie du jeu blockchain se développe, les joueurs deviennent de plus en plus gâtés en ce qui concerne la variété de titres disponibles.

Cependant, tous les jeux ne sont pas construits de la même manière, et tous ne représentent pas un moyen solide pour les joueurs de gagner de l’argent sur leur temps consacré aux titres.

Metacade est un nouveau projet qui peut perturber cette industrie et fournir un écosystème qui simplifiera la navigation dans le secteur de la GameFi. Nous allons tout d’abord aborder la fonctionnalité et la valeur de Metacade (MCADE) et analyser ensuite jusqu’où il peut monter en valeur.

La prévente de Metacade se termine bientôt : à quel prix les investisseurs peuvent-ils s’attendre ?

En ce 21 mars 2023, la prévente de MCADE en est à sa 7e étape, et sa valeur actuelle est de 0,0185 $.

La prévente est terminée à 98,94 % et, lors de la prochaine étape qui sera aussi l’étape finale, sa valeur passera à 0,02 $. La plupart des jetons MCADE ont déjà été vendus, avec 947 896 499 jetons vendus, alors qu’il n’en reste que 7 103 501. Cela signifie que MCADE approche de la dernière étape de sa prévente et que les investisseurs et les traders n’ont qu’un délai limité pour obtenir le jeton tant qu’il est à sa valeur actuelle.

Sur cette base, il est clair que la demande pour le jeton est élevée et, à ce titre, une fois la prévente terminée, sa valeur pourrait atteindre de nouveaux sommets. Pour en savoir plus sur le processus de prévente, nous vous recommandons de visiter le site Web de Metacade.

D’ici la fin du quatrième trimestre de 2023, la crypto-monnaie Metacade (MCADE) pourrait potentiellement grimper à 0,1 $, ce qui représente son plus haut niveau historique.

Cette croissance sera alimentée par l’évolution vers le jeu blockchain et l’attrait des mécanismes de mise globaux qui récompensent les joueurs et les incitent à continuer à utiliser la plate-forme et l’écosystème.

Metacade, atteindra-t-il 1 $ ?

Le secteur de la GameFi et l’attrait pour le modèle Play-to-Earn (P2E) font également leur chemin dans les jeux grand public. Cela signifie qu’aux côtés de petits développeurs de jeux indépendants créant des jeux Web3, il arrivera à l’avenir que même les studios de jeux AAA commenceront à faire leur entrée dans le secteur de la blockchain.

Alors que Metacade (MCADE) vise à devenir la plaque tournante de ces actualités, développements, événements et processus de création de communauté, il a le potentiel d’être la plate-forme incontournable pour de nombreux jeux nouvellement sortis.

Plus la base d’utilisateurs derrière Metacade est élevée, plus le jeton MCADE augmente en utilité et en valeur.

Metacade, en tant que projet, peut connaître un niveau de croissance élevé tout au long des années 2023 et 2024. Initialement, le projet doit créer une communauté, suivre et un écosystème global de cas d’utilisation et de jeux pour être perçu comme précieux par les investisseurs et les traders. Mais sa valeur a déjà augmenté.

En raison de sa structure liée aux revenus publicitaires, tournois, tirages au sort, événements et à son processus de test de jeu incitatif parallèlement à la rampe de lancement, sa valeur peut probablement atteindre 1 $ d’ici la fin de l’année 2025.

Qu’est-ce que Metacade et comment ça marche ?

Metacade (MCADE) construit le hub communautaire de Web3 ultime, dans lequel les joueurs et les passionnés de crypto-monnaie peuvent collaborer et communiquer.

L’objectif de la plate-forme est d’être un centre de GameFi où les gens peuvent faire partie d’une communauté Web3 et de la culture globale.

Les joueurs peuvent profiter de leurs jeux préférés ou de leurs projets Play-to-Earn (P2E) et augmenter leurs chances de gagner des prix.

Les joueurs peuvent faire des rencontres, communiquer et se sentir valorisés grâce au jeton MCADE.

La plate-forme se distingue par son programme Metagrant, permettant à la communauté de voter et de gérer les ressources disponibles dans la trésorerie pour aider les développeurs et les jeux qu’ils ont choisis.

Avec les subventions, les développeurs visent à donner vie à de nouveaux jeux. De plus, il existe un tableau répertoriant les postes à pourvoir et les tâches rémunérées afin que toute personne à la recherche d’un emploi dans le secteur de la blockchain puisse postuler.

En ce qui concerne la technologie sous-jacente, Metacade (MCADE) a également été construit sur Ethereum (ETH).

Cela signifie que le jeton MCADE est une crypto-monnaie ERC-20 qui peut être achetée et stockée sur la blockchain. Cela signifie également que de nombreux portefeuilles prenant en charge la norme de jeton prendront désormais en charge MCADE, garantissant qu’il est accessible à tous.

Le jeton MCADE, vaut-il la peine d’investir ?

Cela dépendra fortement des objectifs de l’investisseur ou du trader. Le projet Metacade (MCADE) a un fort potentiel de croissance en ce qui concerne ses offres et son écosystème. La grande majorité des jetons ont déjà été vendus, ce qui indique qu’il existe une véritable demande.

Il est important de se rappeler que ce projet en est à ses débuts et qu’il verra probablement de nombreuses autres mises à jour, développements et éléments attrayants à mesure que nous nous rapprochons de la fin de l’année 2023.

Dans cet esprit, pour les investisseurs qui sont patients et qui souhaitent une crypto-monnaie de grande valeur à long terme, et qui croient en l’industrie du jeu dans le Web3, l’achat du jeton MCADE représente un bon moyen de s’engager dans les premières étapes d’un projet qui peut s’affirmer plus tard comme un leader de l’industrie.

Le hub social décentralisé, la grande variété de méthodes par lesquelles les joueurs peuvent gagner et le support global pour les nouveaux jeux, les développeurs et les offres d’emploi, constituent un écosystème unique.