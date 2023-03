Prévision de prix pour AltSignals : un jeton d’IA alimentant une communauté de traders

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

Vous souhaitez faire partie de la communauté de traders ? AltSignals a lancé une prévente pour un nouveau jeton $ASI qui permet de devenir membre d’une plate-forme d’IA pour les investisseurs. Lors de sa prévente, 46,21 % des jetons ont été vendus, avec 221 791,692 $ récoltés, sur un total de 480 000 $.

Le prix de départ du jeton $ASI est de 0,012 $. À la fin de la prévente qui comptera un total de quatre étapes, la valeur aurait grimpé à 0,02274 $. Vous pouvez rejoindre la prévente ici.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

L’intelligence artificielle est l’avenir. Dans le monde du trading, c’est le présent, avec des algorithmes aidant les traders à générer des signaux fiables et de haute qualité. Mais pensez plutôt à un jeton qui alimente un service de signal de trading, vous permettant d’appartenir à une communauté d’investisseurs, de voter sur la gouvernance et de gagner de l’argent via son jeton natif et des engagements connexes.

La nouvelle plate-forme d’IA d’AltSignals, ActualizeAI, permet de réaliser tout cela. AltSignals a été lancé en 2017 et est devenu populaire grâce à la fourniture de signaux de haute qualité sur les marchés du Forex, des actions et de la crypto-monnaie. L’équipe d’experts d’AltSignals génère les signaux à l’aide d’un algorithme, AltAlgo™.

Au cas où vous vous demanderiez à quel point AltSignals est populaire, il compte plus de 50 000 adhésions sur Telegram et une note de 4,9/5 étoiles sur Trustpilot. La plateforme est désormais prête à révolutionner ce secteur d’activité avec une plateforme d’IA, ActualizeAI. Une fois lancé, la portée du service de signal de trading s’élargira, profitant même aux traders de CFD.

Comment fonctionne AltSignal ($ASI) ?

$ASI alimente la plate-forme AltSignals AI, ActualizeAI. Le rôle principal du jeton est de devenir l’unité d’adhésion à l’écosystème activé par AltSignals AI. La crypto-monnaie sera utilisée pour transférer de la valeur au sein de la communauté d’AltSignals.

Les membres gagneront le jeton après avoir rejoint le groupe AltSignals Innovation et contribué aux projets de primes de la plateforme. $ASI donnera également droit aux détenteurs de prochaines ventes privées de nouveaux projets sur la plateforme. Les utilisateurs peuvent gagner des jetons $ASI en participant à des tirages au sort et à des concours liés au trading.

En règle générale, l’accès d’un individu à AltSignals dépendra du nombre de jetons qu’il possède dans son portefeuille. Les investisseurs qui achètent des jetons $ASI lors de la prévente auront un accès anticipé à la plateforme ActualizeAI.

AltSignals, offre-t-il une bonnee opportunité d’investissement ?

Si vous recherchez un actif pris en charge par une véritable communauté et offrant un service très demandé, AltSignals ($ASI) pourrait être un bon choix. La plate-forme s’est bâtie un nom pendant environ une demi-décennie, ce qui signifie que la demande pour le service est déjà là. Par conséquent, les jetons $ASI sont un investissement à faible risque. Pourquoi ?

L’algorithme ActualizeAI s’appuie sur un modèle de trading performant auquel les investisseurs font confiance. En tant que tels, les investisseurs à la recherche de récompenses élevées grâce aux signaux de l’algorithme devraient se joindre en achetant des jetons $ASI. Cela stimulera la demande pour le jeton et augmentera son prix, au profit des premiers investisseurs.

$ASI, atteindra-t-il 1 $ d’ici la fin de l’année 2024 ?

Comme nous l’avons déjà noté, AltSignals a déjà une communauté qui le soutient. Il n’est donc pas difficile de prédire que le prix augmentera une fois que le jeton atteindra les principales bourses et que davantage d’investisseurs se joindront à nous. Néanmoins, un prix de 1 $ est hautement spéculatif. Faisons un simple calcul.

Le jeton $ASI sera évalué à 0,02274 $ à l’étape finale de la prévente. Pour arriver à 1 $, le prix devra augmenter de 4 297 %. Est-ce réaliste ? Oui, les prix de certains jetons ont déjà augmenté d’un pourcentage pour important que celui-ci après avoir été cotés en bourse. Cependant, il faut du temps pour rassembler d’énormes liquidités pour voir un tel gain. Cela n’enlève rien au fait qu’un nouveau jeton comme $ASI peut collecter des liquidités en un temps limité. C’est seulement que nous serions trop ambitieux en faisant une telle prédiction.

Un objectif réaliste est un rendement multiplié par 10 ou un prix d’au moins 0,22 $ immédiatement après l’inscription de ce jeton. L’histoire a appris que les jetons augmentent leur prix de vingt fois immédiatement après leur inscription, notre prédiction est donc assez conservatrice.

Devriez-vous investir dans $ASI maintenant ?

Les préventes peuvent être trompeuses car les prix sont fixes et, d’une manière ou d’une autre, la demande est restreinte. Les jetons deviennent précieux après avoir été répertoriés sur les échanges lorsqu’ils sont accessibles à beaucoup. En tant que tel, investir dans le jeton $ASI est maintenant avantageux puisque la valorisation est encore faible. Même conserver le jeton jusqu’à la fin de la prévente garantit un rendement de près de 90 %.