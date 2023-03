Les experts en crypto-monnaie discutent des préoccupations réglementaires, du cas juridique de Ripple, de la législation sur les pièces stables

Jayson est le rédacteur en chef d’Invezz et supervise l'équipe de journalistes et d'analystes ainsi que la direction stratégique… lire la suite

La société de recherche sur les actions HC Wainwright & Co a organisé un événement Key Opinion Leaders (KOL) pour explorer l’incertitude réglementaire actuelle qui domine l’actualité des crypto-monnaies ces dernières semaines. Le responsable de la réglementation de Dapper Labs, Alex Levine, et le co-responsable des actifs numériques chez Promontory Financial Group, Ray Strecker, faisaient partie du panel.

Les deux experts ont noté que le manque de clarté réglementaire aux États-Unis représente le plus grand risque auquel les investisseurs sont confrontés. En conséquence, les entreprises de cryptographie ont plus de mal à innover, à créer et à lancer de nouveaux produits aux États-Unis.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des faits saillants de l’événement, comme l’a noté l’analyste de HC Wainwright, Mike Colonnese, dans une note aux clients.

Le cadre réglementaire idéal

Dans un monde idéal, les actifs numériques devraient être reclassés au fil du temps. Par exemple, lorsqu’un nouveau projet entre dans la phase de collecte de fonds, il peut être considéré comme un titre et relever de la compétence de la Securities and Exchange Commission.

Si le jeton est ensuite utilisé pour payer les frais de gaz pour un service, il peut être considéré comme une marchandise et être soumis aux règles de la CFTC. Le fait de se soumettre à la bonne réglementation aux États-Unis « favorisera la croissance et l’innovation dans le secteur », a écrit Colonnese.

Choke Point 2.0 ?

Assistons-nous à l’Opération Choke Point 2.0 ? Selon les experts, Signature Bank n’était « pas sur le point de s’écrouler », mais a malgré tout été fermée par les régulateurs. Après la perte du réseau Exchange de Silvergate et de Signet de Signature, les réseaux de paiement en temps réel prenant en charge les règlements 24h/24 et 7j/7 ont été confrontés à des défis.

Mais les experts notent que les sociétés de capital-risque exposées aux projets de cryptographie « ont utilisé leur influence » pour pousser les banques à travailler avec leurs sociétés de portefeuille. D’autres banques régionales et plus grandes sont intervenues pour fournir des services bancaires à plusieurs sociétés de crypto-monnaies natives.

Cas juridique de Ripple

Pendant ce temps, la SEC et son président Gary Gensler considèrent presque tous les actifs cryptographiques autres que Bitcoin comme une sécurité, a ajouté l’analyste :

Les experts de l’appel ont fait valoir qu’il n’est pas raisonnable de croire que tout dans l’espace des actifs numériques est, et que tout ne devrait pas être traité comme une sécurité. Le résultat de l’affaire Ripple en cours, et si XRP est considéré comme une sécurité, pourrait avoir des implications importantes sur la façon dont des jetons similaires sont considérés et classés à l’avenir.

La législation sur les pièces stables passera

Parmi les multiples projets de loi adoptés par le Congrès américain, la législation sur les pièces stables est « la plus susceptible d’être adoptée », selon l’analyste. Le désancrage de l’USDC met beaucoup de pression sur les législateurs pour qu’ils agissent.

Les experts notent que le support d’actifs à 100 % pour les pièces stables pourrait faire partie des règles alors qu’il n’y a pas de support pour les pièces stables algorithmiques. L’analyste a écrit :