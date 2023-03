Yuga Labs sort un jeu P2E en 2D alors que la prévente de Metacade touche à sa fin

La société mère de Bored Ape Yacht Club (BAYC), Yuga Labs, a publié Legends of the Mara, un jeu P2E de stratégie en 2D basé sur une collection alors que la dernière étape de la prévente du nouveau hub communautaire Web3 Metacade touche à sa fin.

Le nouveau jeu de stratégie Yuga Labs 2D permettra aux détenteurs et joueurs d’Otherdeed NFT de réclamer des navires gratuits et de découvrir leur potentiel. Le jeu Legends Of Mara reprend là où le jeu Trip by Otherside Meta s’est arrêté et permet aux joueurs d’en savoir plus sur Kodas, leurs origines et leur relation primitive avec Otherside.

Le nouveau jeu de stratégie 2D P2E ajoute au nombre de jeux play-to-earn (P2E) que la plateforme Metacade vise à rassembler sous un même toit pour offrir aux joueurs de la GameFi une meilleure expérience dans leur voyage dans le Web3.

Qu’est-ce que Metacade et pourquoi l’addition d’un jeu P2E est-elle une bonne chose pour lui ?

Metacade vise à devenir le hub communautaire ultime du Web3 dans lequel les joueurs et les passionnés de blockchain peuvent communiquer et collaborer. Le projet crée un lieu de rencontre virtuel amusant et dynamique pour que les personnes partageant les mêmes idées puissent profiter de tout ce que la GameFi et la culture autour du Web3 ont à offrir.

Le hub communautaire se concentrera sur les récits les plus urgents et les développements les plus en vogue dans l’écosystème du jeu blockchain, y compris les nouveaux jeux P2E comme le jeu Legends Of Mara de Yuga Labs. Metacade va dynamiser le marché du Web3 en créant une plate-forme unique permettant aux passionnés de métavers de se constituer un réseau et de construire leur carrière dans le monde du P2E à fort potentiel.

Les membres de Metacade et les détenteurs de son jeton natif $MCADE, dont la dernière étape de prévente apparaît comme étant proche d’être terminée, avec 90 % des jetons vendus au moment de la publication, pourront bénéficier de revenus publicitaires, de tournois/événements/tirages au sort, d’offres d’emploi, d’arcades payantes, de tests de jeu et de Launchpad.

Et après la prévente Metacade ?

Selon le livre blanc Metacade, plusieurs choses sont prévues pour le premier trimestre de 2023, parallèlement à la prévente actuelle. L’un des événements ,qui est déjà en cours et à un stade très avancé, est le développement initial de Métacade.

D’autres sont le fait d’être répertorié sur divers sites Web de suivi des prix des actifs cryptographiques les plus référencés au monde, CoinMarketCap et Coingecko, et répertorié sur trois à cinq bourses de crypto-monnaie. Selon les informations retrouvées sur le site officiel de Metacade, le jeton MCADE devrait être répertorié sur les échanges de crypto-monnaie Uniswap, MEXC Global et BitMart une fois la prévente terminée, le 31 mars 2023.

La fin du premier trimestre de 2023 approche à grands pas et les yeux sont désormais tournés vers les événements prévus pour le deuxième trimestre de l’année 2023. Cela signifie que les investisseurs qui souhaitent investir dans Metacade doivent agir rapidement. Si vous souhaitez en savoir plus sur la prévente, vous pouvez visiter le site Web de Metacade.

Et puisque mars marque la fin du premier trimestre et que la prévente de Metacade devrait se terminer à la fin du mois de mars, la cotation de MCADE sur les principaux échanges de crypto-monnaie devrait commencer au deuxième trimestre de 2023, parallèlement aux autres événements prévus pour le trimestre.

Les prochains jeux du Web3 font de MCADE un bon investissement

Eh bien, le marché de la crypto-monnaie est un marché assez volatil avec de nombreux risques et la décision d’investir dans n’importe quel projet nécessite qu’un investisseur fasse preuve de diligence raisonnable pour s’assurer que le projet est légitime et qu’il a des perspectives de croissance.

Cela dit, Metacade prévoit d’apporter autant de jeux P2E que possible sur sa plate-forme pour faciliter la vie des joueurs et des développeurs. Le projet a été approuvé par le principal cabinet d’audit de blockchain Certik, ce qui signifie qu’il est transparent, un argument de vente solide, surtout maintenant que le secteur des crypto-monnaies a été témoin de nombreux projets d’escroquerie.

De plus, le projet a reçu beaucoup d’attention de la part de la communauté crypto en raison du rythme auquel les jetons se sont vendus au cours de la prévente, ce qui signifie que les investisseurs sont confiants quant au projet et qu’ils pensent qu’il s’agit d’un projet viable. En plus d’utiliser le jeton MCADE pour accéder à divers avantages au sein de l’écosystème Metacade et de le négocier sur les principales bourses une fois qu’il est coté, les détenteurs de MCADE auront également la possibilité de participer au processus de prise de décision de Metacade via le DAO de Metacade qui devrait être mis en ligne au cours du premier trimestre de 2023.

Enfin, le prix du jeton MCADE n’a cessé d’augmenter pendant la prévente et il devrait faire un énorme bond une fois qu’il sera coté sur les bourses de crypto-monnaie. Jusqu’à présent, le jeton est passé de 0,008 $ dans la phase de prévente bêta à 0,02 $ dans la phase finale de la prévente, qui est en cours.