Prévision du prix du jeton ASI alors qu’AltSignals lance une réduction pour les membres lors de la prévente d’ASI

Le battage médiatique autour de l’intelligence artificielle (IA) s’est frayé un chemin dans l’industrie des crypto-monnaies, ce qui a fait grimper le prix de la plupart des crypto-monnaies basées sur l’IA, y compris les jetons nouvellement lancés comme le jeton ASI d’AltSignals.

AltSignals est opérationnel depuis 2017. Cependant, sa popularité a explosé après avoir annoncé qu’il travaillait sur des produits alimentés par l’IA et qu’il était soutenus par une crypto-monnaie basée sur l’IA, qui est actuellement en phase de prévente BETA. Vous pouvez participer à la prévente ici.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est un leader du marché dans la fourniture de signaux de trading et le développement d’indicateurs techniques basés sur des algorithmes. Il a commencé par envoyer des signaux de trading de crypto-monnaies gratuits avant de s’étendre au Forex, aux CFD et aux actions.

Actuellement, AltSignals fournit des analyses techniques et fondamentales et accompagne et aide les clients à placer des transactions et à réaliser des bénéfices à long terme. Il exploite un indicateur technique appelé AltAlgo Indicator pour générer des signaux de trading.

L’indicateur AltAlgo analyse le marché de la monnaie numérique, du Forex et des actions et alerte les utilisateurs d’AltSignals lorsqu’un mouvement de prix est sur le point de se produire. L’indicateur utilise plusieurs stratégies de trading et indicateurs techniques pour offrir des opportunités d’achat et de vente idéales aux traders.

AltSignals travaille également sur un algorithme d’IA qui prendra l’algorithme le plus performant, y compris l’indicateur AltAlgo, et l’utilisera pour créer une suite de produits d’IA, l’un d’entre eux étant ActualizeAI qui sera alimenté par la crypto-monnaie ASI.

La crypto-monnaie ASI fonctionne sur la blockchain Ethereum, qui permet des achats de jetons à faible coût via AltSignals DEX pendant la prévente en cours.

Prévision du prix des jetons ASI

Le jeton ASI est actuellement en phase de prévente BETA qui, selon les données du site Web officiel d’AltSignals, est épuisé à environ 50 %.

La prévente AltSignals a été divisée en cinq étapes : BETA, Etape 1, Etape 2, Etape 3 et Etape 4. Ceux qui investissent pendant la phase BETA achètent le jeton à 0,012 $ gagnent davantage et le prix du jeton devrait augmenter au cours des étapes de prévente restantes.

L’ASI coûtera 0,015 $ à l’étape 1, 0,01875 $ à l’étape 2, 0,021 $ à l’étape 3 et 0,02274 $ à l’étape 4. Par conséquent, le prix du jeton ASI se sera apprécié de 89,5 % au moment où la prévente sera terminée, donnant à ceux qui investissent au stade BETA, un retour sur investissement de 89,5 %.

Bien qu’il soit difficile de prédire le prix d’une nouvelle crypto-monnaie, le prix de l’ASI devrait en outre dépendre de la popularité croissante de la technologie de l’IA et de la cotation sur les bourses de crypto-monnaie immédiatement après la fin de la prévente. Et selon le journal de bord du livre blanc AltSignals, le jeton ASI devrait être répertorié sur CoinGecko, CoinMarketCap et Uniswap au deuxième trimestre de 2023.

Le jeton ASI d’AltSignals, est-ce un bon investissement ?

Bien qu’il y ait plusieurs facteurs que vous, en tant qu’investisseur, prendriez en compte avant d’investir dans un projet, il va sans dire qu’il est important de traiter avec une entreprise de confiance et qui a de solides antécédents de résultats, en particulier avec les nombreuses escroqueries dans le secteur des crypto-monnaies. AltSignals est en activité depuis cinq ans, ce qui signifie qu’elle ne fait pas partie des startups qui démarrent et disparaissent une fois qu’elles ont collecté des fonds auprès d’investisseurs.

En outre, des sources montrent que les signaux AltSignals pour les contrats au comptant et à terme de Binance ainsi que les signaux du Forex ont été constamment rentables d’un mois à l’autre, avec une précision supérieure à 60 %. L’équipe AltSignals s’attend à ce que la précision de ces signaux augmente considérablement une fois l’ActualizeAI terminé et intégré dans leur algorithme, ce qui fera d’AltSignals une plate-forme convoitée par beaucoup et créera probablement une augmentation de la demande de jetons ASI.