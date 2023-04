Metacade (MCADE) : la récompense l’emporte sur les risques avec les quelques heures de prévente restantes

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

L’industrie de la crypto-monnaie se porte bien en 2023 alors même que les régulateurs continuent de serrer la vis. Bitcoin (BTC/USD), la plus grande crypto-monnaie au monde, a atteint un sommet de plusieurs mois cette semaine tandis que la capitalisation boursière totale de l’industrie a bondi à plus de 1,2 billion $.

Une autre actualité importante sur les crypto-monnaies concernait Metacade (MCADE), un projet de GameFi à venir, qui a levé plus de 16 millions $ dans la phase finale de sa prévente. Les développeurs ont vendu plus de 1,12 milliard de jetons, avec seulement 33 millions restants et les investisseurs se presse alors que la prévente se termine vendredi à 23 h 59, heure du Pacifique.

La croissance de l’industrie de la GameFi

Le jeu et le métavers sont deux des plus grands cas d’utilisation de l’industrie de la blockchain et du Web3. Ces jeux permettent aux utilisateurs de gagner de l’argent en jouant et en contribuant également à leur développement.

Des études récentes montrent que le marché adressable total (TAM) est énorme et devrait continuer de croître dans les années à venir. Une étude a estimé que l’industrie de la GameFi était évaluée à 9 milliards $ en 2021 et qu’elle atteindrait plus de 28 milliards $ d’ici 2028.

Un autre rapport a estimé que l’industrie continuera de croître et atteindra 2,8 milliards $ d’ici 2028. D’autres rapports ont montré que les jeux et le métavers font partie des secteurs à la croissance la plus rapide de l’industrie de la blockchain.

Pour être clair, les plateformes gamifiées traditionnelles comme Decentraland et Axie Infinity ont toutes traversé une période difficile. Après avoir connu une forte croissance à leurs débuts, ces plateformes ont vu leur croissance décliner ces dernières années. Decentraland a vu le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens tomber à moins de 10 000 malgré sa valorisation à un milliard de dollars.

Par conséquent, l’avenir de l’industrie de la GameFi dépendra des nouvelles plates-formes qui intégreront les leçons des produits originaux. Cela se produit dans toutes les industries. Par exemple, Tesla n’était pas le premier véhicule électrique et Google n’était pas le premier moteur de recherche. Les industries s’améliorent avec le temps.

Comment Metacade va-t-il changer l’industrie ?

Metacade est l’un des acteurs de la prochaine génération dans l’industrie du jeu. Selon son livre blanc, Metacade est un jeu d’arcade play-to-earn qui sera construit à partir de zéro, en pensant tout d’abord aux joueurs. De plus, les joueurs pourront rencontrer d’autres joueurs, partager des idées, et les mettre en place dans le jeu.

Les autres fonctionnalités seront la possibilité de voir les jeux tendance, les classements et de publier des critiques. Plus important encore, étant donné que c’est un jeu play-to-earn, les utilisateurs recevront des récompenses à l’aide du jeton MCADE, qu’ils pourront échanger contre de l’argent.

Le jeton MCADE aura d’autres utilités dans l’écosystème, notamment en ce qui concerne les revenus publicitaires, les offres d’emploi, les tests de jeux et la participation à des tournois, entre autres.

Metacade, est-ce un bon investissement ?

Metacade s’est bien comporté au cours des derniers mois lors de sa phase de prévente. Les développeurs ont réussi à collecter plus de 16 millions $ auprès d’utilisateurs du monde entier. Lors de sa phase finale, le jeton était passé à 0,02 $, ce qui était supérieur à la période initiale.

Il est trop tôt pour dire si Metacade sera un écosystème amusant pour les joueurs et si le jeton MCADE fonctionnera bien à long terme. Mais plusieurs catalyseurs en font un bon investissement pour l’instant. Premièrement, le prix est encore très bas, avec un MCADE à 0,02 $. Historiquement, les jetons ont tendance à augmenter fortement après distribution. Nous l’avons vu après la distribution de jetons Arbitrum la semaine dernière. Cela signifie que les investisseurs qui souhaitent être exposés à Metacade mais n’agissent pas maintenant risquent de devoir acheter le jeton à un prix plus élevé.

Deuxièmement, le prix du jeton MCADE augmentera probablement lorsque les développeurs commenceront à le lancer sur des échanges comme Binance, Huobi et OKX. Alors qu’il ne reste que quelques heures pour profiter de la ronde de prévente, les investisseurs doivent agir rapidement s’ils souhaitent s’exposer à Metacade à un prix inférieur.

Le plus grand risque pour Metacade est si le jeton tombe à zéro après sa distribution. Cependant, le jeton pourrait également augmenter, ce qui en fera un bon investissement. Nous l’avons vu maintes et maintes fois, avec des jetons comme ARB, Internet Computer et Polkadot valant des milliards de dollars.