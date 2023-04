Les liquidations de contrats à terme DOGE atteignent 32,90 millions $ : qu’est-ce que cela signifie pour AltSignals ?

Le secteur des crypto-monnaies a connu beaucoup de battage médiatique autour de sa plus ancienne pièce de monnaie, Dogecoin (DOGE).

La crypto-monnaie Dogecoin présente le chien Shiba Inu comme mascotte, et le 3 avril, chaque fois que quelqu’un se connectait à Twitter depuis l’Europe ou les États-Unis, il voyait la mascotte au lieu de l’oiseau bleu traditionnel. Comme l’a rapporté Invezz, ce fut le principal catalyseur qui a entraîné une énorme flambée des prix et l’intérêt de la communauté.

Twitter affiche un logo de chien Shiba Inu et remplace celui par défaut

Le lundi 3 avril 2023, Twitter a changé le logo de l’oiseau bleu sur la page d’accueil et l’écran de chargement du site Web avec une image du chien Shiba Inu.

Cela a laissé beaucoup de personnes associer l’image à la crypto-monnaie Dogecoin (DOGE), après quoi le marché a connu un énorme changement.

Plus précisément, les contrats à terme qui suivent la crypto-monnaie populaire Dogecoin (DOGE) ont enregistré 32,90 millions $ de liquidation dans les 24 heures suivant ce changement, une décision rarement observée sur la base des données de Coinglass.

Les positions longues, les bet on, les ventes à découvert et les best against ont été touchés également. Parmi eux, les positions longues ont enregistré 14,41 millions $ de liquidation, tandis que les ventes à découvert affichent 18,49 millions $.

Le nombre de contrats à terme non réglés a grimpé à 580 millions $.

Les experts affirment que cela pourrait avoir un impact sur les contrats à terme

La plupart de ces liquidations étaient le résultat direct du changement de logo de la plate-forme de médias sociaux Twitter.

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a commenté cette décision dans de nombreux tweets, notant qu’il s’agissait d’un poisson d’avril tardif.

Il est toutefois important de noter que le logo est apparu aux utilisateurs situés en Europe ou aux États-Unis, car les utilisateurs de Twitter des autres régions continuent de voir un logo d’oiseau bleu.

Cependant, cet événement a mis en évidence l’attrait et l’utilité globale des contrats à terme, où AltSignals peut apporter beaucoup de valeur.

AltSignals peut voir son niveau d’utilité augmenter

AltSignals est un projet qui offre de nouvelles opportunités à de nombreux traders à l’échelle mondiale en introduisant de nombreuses technologies, notamment l’apprentissage automatique (ML), l’intelligence artificielle (IA), le traitement du langage naturel (NLP) et l’analyse avancée des sentiments pour leur permettre un niveau supplémentaire. de fonctionnalité. Il ouvre également la voie aux algorithmes alimentés par l’IA.

Certaines des fonctionnalités les plus importantes derrière AltSignals incluent une capacité de trading entièrement automatisée qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 et offre aux utilisateurs un haut niveau de précision, tout en leur permettant de gérer leurs risques.

Il existe également une analyse avancée des sentiments. Cela signifie que les utilisateurs peuvent obtenir des signaux de trading et des analyses pour Binance Futures, Forex et Tradingview Algos.

ASI est la crypto-monnaie native derrière la plateforme, assume la responsabilité d’être la monnaie d’adhésion de l’écosystème et peut être utilisée pour accéder à de nombreux services liés à l’IA sur toute la plateforme.

De plus, simplement en détenant des jetons ASI dans leur portefeuille de crypto-monnaie, les utilisateurs peuvent également obtenir un accès anticipé à ActualizeAI.

ActualizeAI est un outil développé en interne qui utilise l’IA pour aider à trouver des modèles dans les données du marché et fournir des prévisions, grâce auxquelles les traders peuvent effectuer de futures transactions avec autant d’informations que possible.

Cela signifie qu’ActualizeAi peut en apprendre davantage sur l’analyse générale du sentiment pour une suite d’actifs numériques, de devises, de contrats à terme et de titres traditionnels et utiliser ces informations pour partager les prévisions de marché les plus précises possibles, permettant aux traders de capitaliser sur leurs investissements futurs aussi bien que possible.

Le projet a été créé à l’origine en 2017 et s’est développé au sein d’une entreprise rentable avec une communauté engagée qui commente les signaux.

ASI représente une solide opportunité d’investissement

Il est clair que l’espace blockchain a connu un haut niveau d’utilité. L’événement le plus récent, des liquidations de contrats à terme Dogecoin atteignant 32,90 millions $, est une indication qu’il existe un marché important et que les amateurs de crypto-monnaie sont là pour rester, même malgré un début d’année baissier.

En ce qui concerne le jeton ASI, le jeton natif derrière AltSignals, il appartient à chaque investisseur individuel d’analyser ses objectifs et ses attentes globaux et de savoir dans quoi il s’engage avant d’investir.

Le jeton va non seulement booster les capacités d’IA de l’algorithme révolutionnaire AltSignals, mais a également la capacité de développer une suite d’outils et d’informations, qui implémentent tous le traitement du langage naturel (NLP) et l’analyse des sentiments.

De nombreux facteurs doivent être pris en considération. Cela inclut à quel point les investisseurs croient en l’avenir de l’intelligence artificielle (IA) et des outils qui l’utilisent, jusqu’à quel point les futurs échanges de contrats à terme ou d’autres marchés peuvent avoir lieu.

Avec l’intérêt accru pour l’IA et l’attrait général du trading de crypto-monnaie en raison de sa volatilité, l’obtention des prédictions appropriées peut profiter à des millions de commerçants dans le monde, augmentant ainsi l’attrait général et l’utilité d’AltSignals.

Au fur et à mesure que de plus en plus de traders et d’investisseurs commenceront à accumuler des jetons ASI, son utilité et sa valeur augmenteront. Tout investisseur et trader intéressé à se lancer tôt dans le projet peut en savoir plus sur la prévente d’AltSignals ici.

Tous ces aspects font avancer les arguments en faveur du jeton ASI et en font une opportunité d’investissement attrayante pour tous ceux qui cherchent à être à la pointe de l’innovation en matière de blockchain, et cela leur donne accès à un écosystème unique basé sur l’IA qui peut fournir de nombreux avantages pour les premiers arrivés.