La plate-forme de jeu Metacade (MCADE) a terminé sa prévente, ouvrant ainsi la voie à la prochaine étape : la cotation sur les principaux échanges.

Pour mettre les choses en perspective, l’enregistrement des jetons d’arcade de jeu commence cette semaine. Le 6 avril, le jeton devrait être disponible chez Uniswap. Au cours de la semaine se terminant le 16 avril, le jeton sera listé sur Bitmart puis sur MEXC au cours de la semaine se terminant le 30 avril. La liste prévue intervient dans un contexte de demande croissante pour les jeux malgré un hiver crypto prolongé.

Le jeu a augmenté de 59 % en 2022, avec un énorme potentiel à venir

Les jeux de Web3 et les projets de métavers ont généré 7,6 milliards $ en 2022, soit une augmentation de 59 % par rapport à 2021. Cela vient tout droit d’un nouveau rapport de marché, « Blockchain Gaming », qui estime que le secteur atteindra 70 milliards $ d’ici 2030.

Le rapport sur les jeux de blockchain met en évidence les principaux déclencheurs de l’adoption pour les jeux Web3 comme une portée augmentée, l’infrastructure de blockchain et un programme de récompenses. Les transactions transparentes en chaîne créent également une réputation pour les jeux basés sur la blockchain, facilitant ainsi leur adoption.

Essentiellement, le taux de croissance en 2022 souligne que le jeu a défié un marché baissier pour se développer, ce qui en fait l’un des secteurs susceptibles de connaître d’importants flux d’argent au cours de la prochaine décennie. Mais de quoi ont besoin les projets de jeu comme Metacade pour s’intégrer dans un marché de 70 milliards $ ?

Les jeux de Web3 doivent privilégier la qualité – Experts

Alors que l’opportunité représentée par le jeu de Web3 est énorme et largement inexploitée, les experts estiment que la qualité sera la clé de la réussite des projets. Ici, ils parlent de l’agrément et de la durabilité des jeux.

Selon les experts, les passionnés de jeux veulent des jeux agréables et divertissants avec une économie propre au jeu. Par conséquent, les analystes soulignent l’attention croissante portée aux titres AAA, qui remplacent les jeux dits bon enfant. Par jeux bon enfant, j’entends ceux qui ont des mécanismes de jeu simples. Au lieu de cela, les passionnés de jeux de Web3 sont de grands joueurs à la recherche de plaisir et de résultats supplémentaires. Pour cette raison, les analystes projettent des jeux d’arcade pour piloter le jeu de blockchain Web3 de nouvelle génération.

Prenant l’exemple de Metacade, le projet a fait la une des journaux pour être l’un des jeux les plus avancés dans le domaine du play-to-earn. Il offre une bibliothèque passionnante de titres et une économie de gamefi. Les joueurs gagnent tout simplement de l’argent en se divertissant. Le livre blanc du projet décrit des modèles de récompense tels que Creat2Earn, Work2Earn, Compete2Earn, la participation à des tirages au sort et le jalonnement, faisant de Metacade une plateforme de jeu unique.

De même, la durabilité est une caractéristique des plateformes de jeu du futur. Les experts disent que les plates-formes qui prospéreront seront centrées sur la communauté, les joueurs ayant des parts. Metacade a les caractéristiques d’un projet durable. Sur sa plateforme, les passionnés du web3 et les joueurs peuvent collaborer et nouer des relations passionnantes. En fait, le projet envisage un statut de gouvernance DAO d’ici le deuxième trimestre de 2024.

De plus, Metacade est durable et fonctionnera sans surcharger ses utilisateurs. Les modèles de revenus de la publicité, de la liste d’emplois et du fait d’être une rampe de lancement pour d’autres projets permettent à la plate-forme d’être autonome.

La position de Metacade dans le jeu de Web3

Metacade arrive au bon moment, période au cours de laquelle le jeu de Web3 gagne du terrain. Cela signifie qu’il bénéficie de l’avantage du premier arrivant. Les plates-formes de jeu de Web3 comme Axie Infinity, The Sandbox et The Otherwise ont eu un important succès en tant que premiers entrants.

Un nouveau venu comme Metacade pourrait bénéficier d’avantages similaires, avec une touche supplémentaire d’avantages pour les utilisateurs. En tant que tel, cela pourrait être une question de temps avant que MCADE ne se positionne dans le secteur des jeux de Web3 avec son économie de jeu supérieure. Comme nous l’avons vu lors de la prévente réussie, MCADE vient tout juste de commencer son ascension. Une fois qu’il aura atteint les principaux échanges, les choses vont évoluer davantage.

Metacade, est-ce une bonne opportunité d’investissement ?

Les projets de jeux sont de bons investissements en général, compte tenu de la demande. Cependant, les investisseurs à la recherche de projets de qualité ayant le potentiel de révolutionner le jeu devraient sélectionner ceux qui ont une feuille de route claire pour la durabilité. Nous l’avons déjà vu en 2022 lorsque des projets avec des modèles économiques non durables se sont effondrés.

Metacade en tant que projet a une base solide, avec une feuille de route claire sur la manière dont l’équipe atteindra les objectifs et autonomisera la communauté. Cela devrait être la première indication que cela pourrait être une bonne opportunité d’investissement. De même, son jeton natif, MCADE, ne pourra être échangé que plus tard ce mois-ci. Cela signifie que le prix du jeton est encore bas et pourrait être répertorié sur les échanges en affichant un prix proche des niveaux de prévente. L’acheter tôt permet aux investisseurs de tirer profit de l’appréciation de la valeur avant que le prix ne monte en flèche.