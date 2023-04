Prévision des prix d'AGIX alors que la prévente d'Altsignals prend de l'ampleur

Les actifs liées à l’intelligence artificielle ont été parmi les plus performants en 2023. Ce rallye peut être attribué à la solide performance de ChatGPT et à l’idée que l’IA perturbera la plupart des secteurs, y compris la santé et l’éducation.

La même performance s’est produite dans l’industrie de la crypto-monnaie. Alors que Bitcoin et Ethereum ont augmenté respectivement d’environ 70 % et d’environ 60 %, les jetons d’IA comme SingularityNET (AGIX) et Fetch.ai (FET) ont augmenté de plus de 800 % et 300 %, respectivement. De même, les projets d’IA comme AltSignals prennent de l’ampleur.

Historiquement, les investisseurs ont tendance à investir dans des thèmes émergents en raison de la peur de passer à côté d’une opportunité (FOMO). Certains des thèmes passés dans l’industrie de la cryptographie étaient le métavers, le jeu play-to-earn et move-to-earn, entre autres.

Qu’est-ce que SingularityAI et pourquoi a-t-il augmenté ?

L’industrie de l’IA devrait connaître une croissance importante au cours des prochaines années. Selon PwC , l’intelligence artificielle apportera environ 15,7 billions $ à l’économie mondiale d’ici 2030. La plupart de ces gains devraient être réalisés en Chine et aux États-Unis.

Un autre rapport de Zion Research a montré que le marché mondial de l’intelligence artificielle était évalué à plus de 59 milliards $ en juin 2022. Le rapport estime qu’il aura un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 39,7 % d’ici 2028.

Les industries clés seront perturbées par l’IA. Par exemple, les gens utilisent l’IA générative pour obtenir des réponses compliquées. Certaines plates-formes d’IA à venir seront capables d’écrire des codes informatiques complexes.

La plupart des produits d’IA les plus connus sont désormais centralisés. Par exemple, Microsoft contrôle son Bing AI tandis que Google contrôle Bard.

SingularityNET vise à changer cela en créant un écosystème décentralisé d’applications d’IA qui résolvent les principaux défis. Un bon exemple de dApp dans son écosystème est Rejuve, qui est une plate-forme de premier plan pour la recherche sur la longévité.

Prévision de prix pour AGIX

AGIX est le jeton natif de SingularityNET. Comme indiqué ci-dessous, le prix d’AGIX s’est bien comporté au cours des derniers mois, les investisseurs se concentrant davantage sur l’IA. Ce rallye s’est évanoui récemment lorsque Bitcoin n’a pas réussi à atteindre le niveau psychologique de 30 000 $. Plus important encore, il a formé ce qui ressemble à un motif triangulaire ascendant.

Par conséquent, un mouvement au-dessus du côté supérieur du triangle à 0,559 $ signalera que les haussiers ont pris la main, ce qui poussera son prix beaucoup plus haut. Le prochain niveau clé à surveiller sera à 0,70 $.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

L’industrie financière devrait également être perturbée par l’intelligence artificielle. En fait, le secteur du conseil financier est déjà perturbé par l’IA. Par exemple, Morgan Stanley teste actuellement un chatbot alimenté par OpenAI.

L’analyse et la prévision sont des domaines prêts à être perturbés. Aujourd’hui, la plupart des traders financiers et des investisseurs se concentrent sur l’analyse manuelle. Bien que les robots existent, beaucoup d’entre eux sont alimentés par des technologies traditionnelles qui ne sont pas efficaces.

AltSignals est une plate-forme alimentée par l’IA qui utilise des technologies avancées pour proposer des prévisions quasi précises sur les actions, les crypto-monnaies et d’autres actifs comme le devises sur le marché du Forex. La plate-forme utilise des technologies telles que l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel. Ces technologies sont combinées pour créer une IA capable de surpasser les humains. Son outil d’apprentissage par renforcement aidera à intégrer la gestion des risques.

AltSignals est alimenté par le jeton $ASI, dont l’objectif principal est d’agir en tant que membre de l’écosystème. Ses autres caractéristiques seront la gouvernance communautaire, les tournois et l’adhésion au club AI.

Prédictions concernant la prévente d’AltSignals

AltSignals est en train de lever des capitaux par le biais d’un processus de prévente de jetons. Selon le site Web d’AltSignals, la vente Beta a déjà levé 429 675 $, ce qui équivaut à 89,52 % de l’augmentation de capital prévue. 1 jeton $ASI vaut 0,0012 USDT.

Parfois, investir lors d’une prévente de jetons peut être très rentable car cela vous permet de réaliser un profit lorsqu’une distribution a lieu. Par exemple, les personnes qui ont acheté des jetons AGIX et FET lors de leur prévente ont vu leurs investissements augmenter de plus de 1 000 %.

Pour être clair, toutes les préventes de jetons ne sont pas toujours de bons investissements. Dans le passé, de nombreuses personnes ont perdu des fonds en achetant des jetons qui se sont révélées être des escroqueries en ligne. Par conséquent, nous vous recommandons de faire vos propres recherches avant d’investir dans une crypto-monnaie et sa prévente. Selon le livre blanc d’AltSignals, les développeurs prévoient d’inscrire le jeton ASI sur Uniswap au cours du deuxième trimestre de cette année. Cela sera suivi par des cotations dans d’autres bourses et l’amélioration de l’AltAlgo actuel en ajoutant une capacité de trading automatisée.