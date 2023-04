Cela a été quelques mois gentils pour les investisseurs en crypto-monnaies. Après quelques difficultés l’an dernier, le secteur a nettement rebondi.

Cette augmentation vient principalement en réponse à un changement dans les attentes à venir concernant l’économie. Plus précisément, les attentes autour des actions de la Réserve fédérale.

L’an dernier, les taux d’intérêt se sont resserrés au rythme le plus rapide de l’histoire. Cela a aspiré la liquidité du système et les secteurs les plus spéculatifs et les plus risqués en ont particulièrement souffert.

La crypto-monnaie est l’un de ces secteurs à haut risque, la corrélation de Bitcoin étant toujours extrêmement élevée avec les actions à risque. Par conséquent, la hausse des taux d’intérêt a étouffé Bitcoin, ainsi que l’industrie de la crypto-monnaie dans son ensemble.

Mais cela a changé en 2023. L’inflation s’est atténuée au cours des deux derniers trimestres – toujours très élevée, mais en baisse – tandis que les craintes autour d’une récession mondiale ont commencé à occuper le devant de la scène. Exacerbé par les oscillations bancaires au cours du mois dernier, le marché en est venu à supposer que la Fed ne peut pas augmenter les taux d’intérêt aussi agressivement que prévu.

Pourquoi les prix des crypto-monnaies augmentent-ils ?

Le seul problème est que les raisons de cette flambée des prix n’ont rien à voir avec la crypto-monnaie. Il s’agit d’un rallye purement macro-économique, comme nous l’avons mentionné ci-dessus.

C’est cette même raison qui a poussé les actions technologiques à augmenter. Des noms comme Tesla (en hausse de 72 %), Meta (en hausse de 70 %) et Nvidia (en hausse de 88 %) ont également connu un trimestre exceptionnel.

Non seulement cela, mais les conditions dans la sphère crypto ont été plutôt inquiétantes. Les développements les plus pressants concernent la réglementation.

Le BUSD a disparu en février, son émetteur basé à New York, Paxos, contraint d’arrêter de frapper la pièce stable. Sa capitalisation boursière diminuera lentement, un coup dur pour l’industrie qui est maintenant obligée de se tourner vers l’USDC et l’USDT.

Cependant, les régulateurs ne se sont pas arrêtés là. Binance, aux côtés de son PDG, Changpeng Zhao, est poursuivi par la Commodity Futures and Exchange Commission des États-Unis. L’échange aurait « ignoré les lois fédérales » pour les marchés financiers américains, y compris les lois sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Il y a aussi eu des faillites. Le prêteur de crypto-monnaies Genesis faisant partie du Digital Currency Group a fait faillite en janvier, et un autre domino est tombé en raison des retombées de l’effondrement de FTX en novembre.

Genesis est également impliqué dans une dispute avec Gemini, propriété des jumeaux Winklevoss, le premier devant au second 900 millions $. Pour brouiller encore plus les eaux, Gemini et Genesis sont accusés par la SEC d’avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières.

Enfin, il y a aussi l’effondrement des plus grandes banques crypto-friendly. Silvergate, Signature et Silicon Valley Bank se sont toutes évaporées. Cela attaque une rampe d’accès vitale en devises fiduciaires dans l’industrie, un vent contraire incontesté pour l’industrie à long terme.

En fin de compte, les quelques mois ont été plutôt préoccupants pour l’industrie de la crypto-monnaie, avec peu de bonnes nouvelles en provenance de l’industrie. C’est simplement l’assouplissement des conditions macroéconomiques qui a fait grimper les prix.

La liquidité est faible et les capitaux fuient

Un autre point à soulever en ce qui concerne la hausse des prix est que le marché est aussi étroit qu’il l’a été.

La liquidité a fui l’industrie à un rythme alarmant. Les soldes de pièces stables sur les bourses sont à leur plus bas niveau depuis 2021, tandis que les carnets de commandes sont peu remplis et les volumes sont en forte baisse.

La faible liquidité exacerbe les mouvements à la fois haussiers et baissiers. Dans ce cas, l’augmentation a été propulsée davantage à la hausse par le manque de résistance – il ne faut pas grand-chose pour faire bouger les marchés avec cette quantité de liquidités.

Ce qui se passera dans le futur reste à voir. Mais au cours des derniers mois, il est difficile de penser que la crypto-monnaie enregistrera des gains vertigineux. Au contraire, Jerome Powell et la Réserve fédérale continuent de détenir la clé, leurs plans de politique monétaire changeant pour s’adapter aux chiffres de l’inflation, aux craintes de récession et aux oscillations bancaires.

Si jamais Bitcoin se découple, tout cela changera. Mais pour l’instant, c’est un monde évoluant selon la macro, et les investisseurs en crypto-monnaie doivent y survivre.