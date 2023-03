Y aura-t-il une récession ? Les prévisions changent à mesure que les turbulences bancaires s'atténuent mais que l'inflation fait rage

Hier, j’ai écrit un article sur le pouvoir de l’investissement à long terme en bourse.

Dans le cas hypothétique où quelqu’un était la personne la plus malchanceuse possible, et j’entends par là que cette personne a commencé à investir lorsque le marché boursier était à son sommet le 29 décembre 2021, j’ai suivi l’évolution de son portefeuille.

S’ils avaient investi 1 000 $ par mois depuis ce sommet, ils n’auraient perdu que 48 $ sur un investissement total de 1 500 $, soit une perte de 3 %. Ce n’est pas exactement une catastrophe.

Notre investisseur malchanceux, Bad Luck Brian appelons-le, se rapproche de l’équilibre sur son hypothétique portefeuille.

Les actions ont connu une journée exceptionnelle mercredi, bondissant de 1,4 %, et les contrats à terme, jeudi matin, au moment où j’écris ceci, sont plus élevés. Les marchés européens, qui sont déjà ouverts compte tenu du décalage horaire, sont verts dans tous les domaines, avec l’indice paneuropéen Stoxx 100 en hausse de 1 %.

Le portefeuille hypothétique est maintenant en baisse de 27 $ ou 1,8 %.

Il symbolise la poursuite de la reprise après les oscillations bancaires des dernières semaines, ainsi que la déroute généralisée de l’année dernière à la suite de la politique monétaire restrictive lancée par la Fed alors que le monde sombrait dans une crise inflationniste.

Les prévisions concernant les taux d’intérêt se sont complètement inversées

Le sentiment a considérablement changé car le marché prévoit un pivot de ces taux d’intérêt plus tôt que prévu.

Le graphique ci-dessous montre la différence en seulement un mois concernant les prévisions de taux d’intérêt.

Bien sûr, ce revirement des prévisions est dû au craquement du secteur bancaire. L’histoire nous montre que lorsque les taux d’intérêt augmentent, les choses se cassent. C’était le cycle le plus rapide de mémoire. Il s’ensuit donc que les choses risquaient de se casser. Et maintenant ils l’ont fait.

SVB a fait pouf, avec la tourmente traversant ensuite l’Atlantique vers l’Europe, culminant dans l’effondrement stupéfiant du Crédit Suisse, finalement contraint à un mariage forcé avec UBS.

Mais les eaux rocheuses se sont calmées, les mouvements de cette semaine étant soutenus par le retour au calme. Cela s’est fait le plus sentir dans les actions technologiques, le secteur qui est notoirement sensible aux hausses de taux d’intérêt et qui a donc été critiqué l’année dernière, le Nasdaq (IXIC) perdant plus d’un tiers de sa valeur tandis que de nombreux noms – Meta (Nasdaq:FB), Amazon (Nasdaq:AMZN), Netflix (Nasdaq:NFLX), etc. – ont été battus bien plus que cela.

Il s’ensuit que les actions technologiques ont enregistré la meilleure performance cette semaine. Le plus léger moment du ralentissement des hausses de taux alors que la peur bancaire s’apaise a été un bon petit remède ces derniers jours. Amazon a bondi de 3 % mercredi, Netflix et Apple (Nasdaq:AAPL) de plus de 2 %.

Le Nasdaq est désormais en hausse de 14,8 % sur l’année, toujours un rendement remarquable, surtout étant donné les problèmes bancaires existants. Le S&P 500 est également repassé au-dessus de la barre des 4 000.

Les prévisions à long terme restent troubles

Les prévisions à long terme restent cependant floues. La menace d’une récession reste réelle, de nombreux analystes prédisant que ce n’est qu’une question de temps avant que le chômage ne s’installe et que la croissance ne ralentisse.

Mais c’est là le problème – pour que l’inflation descende vers l’objectif de 2 %, cela peut être nécessaire. Nous l’avons toujours su, mais le problème maintenant est que le marché agit comme si la Fed avait fini d’augmenter ses taux. Cela signifie-t-il que l’inflation deviendra la « nouvelle norme », comme la vue des panneaux de distanciation sociale dans les lieux publics (sérieusement, n’est-il pas temps de les supprimer ?) ?.

La courbe des taux reste inversée et cela reste inquiétant car le marché refuse de croire Powell et la Fed lorsqu’ils disent que des hausses pourraient encore arriver, concluant que ce n’est tout simplement pas possible à la lumière des événements du mois dernier. Le rendement du Trésor à 10 ans est à 3,57 %, tandis que le taux à 2 ans est à 4,09 %.

Et donc l’économie vacille, continuant d’éviter le désastre à chaque tournant majeur. Les deux patrons ultimes demeurent toutefois : l’inflation et la récession. Reste à savoir s’il existe un moyen de s’en sortir sans embrasser l’un de ces maux. Le temps nous le dira.