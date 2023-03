Si vous avez commencé à investir lorsque le marché boursier était à son sommet, vous n’êtes en baisse que de 3 %

Les gens me demandent tout le temps des conseils d’investissement. Quelles actions devriez-vous acheter ? Est-ce le bon moment pour acheter ? Ma réponse est toujours la même : comment diable suis-je censé savoir ? Et ironiquement, c’est là que réside la réponse.

Issu d’une formation en mathématiques, je suis bien conscient du pouvoir des nombres. Et les chiffres montrent deux choses : la plupart des investisseurs en actions sont mauvais. Et par mauvais, je veux dire qu’ils sous-performent l’indice de référence : le marché boursier dans son ensemble, pour lequel j’utiliserai le S&P 500 comme proxy.

Et ce fait même constitue la thèse de tout mon portefeuille d’investissement – le fait que je ne sais rien. Si c’est si dur pour tout le monde, qu’est-ce qui est différent chez moi ? De plus, les chiffres disent que cela devrait également régir votre thèse. Mais laissez-moi vous expliquer.

La gestion passive bat la gestion active

J’ai expliqué les trois statistiques les plus importantes pour investir dans cet article en septembre dernier, mais pour les expliquer brièvement :

La plupart des investisseurs actifs ne parviennent pas à battre le marché. Le S&P 500 a un rendement historique corrigé de l’inflation de 8,5 % en moyenne. Le marché est extrêmement volatil.

Cet article va dans les détails, mais l’essentiel est que pour la plupart des investisseurs (pas tous – je parle ici des investisseurs particuliers), tout ce qui va au-delà du simple versement d’un montant fixe dans des fonds indiciels chaque mois vous coûtera de l’argent à long terme.

D’une manière amusante, l’année 2022 le prouve plus que toute autre. L’année a été difficile pour le marché, la pire année depuis 2008 lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, une crise d’inflation a éclaté dans le monde entier et les banques centrales ont relevé les taux d’intérêt plus rapidement qu’à n’importe quel moment de l’histoire.

Cela s’est combiné pour écraser les cours des actions, le S&P 500 chutant de près de 20 %. Ainsi, la volatilité à court terme du marché boursier s’est à nouveau manifestée, comme le montre le graphique ci-dessous, affichant le rendement de 2022 par rapport aux rendements des 100 dernières années.

Le pouvoir de l’investissement à long terme

Mais le pouvoir de l’investissement à long terme réside dans le fait que cette volatilité à court terme peut être surmontée. Et le point numéro deux ci-dessus – que le marché boursier rapporte 8,5 % en moyenne – signifie qu’à long terme, les investisseurs devraient en profiter.

Pour le démontrer, examinons le cas hypothétique du pire investisseur boursier possible. C’est-à-dire la pauvre âme qui a décidé de commencer à investir au plus fort de la bourse, à la minute près. Ce serait le 29 décembre 2021 lorsque le S&P 500 se négocierait à 4 793.

Même avec ce niveau comique de mauvais timing, l’investisseur ne perdrait que des montants minimes, en supposant qu’il continue à maintenir le cap et à investir sur une base mensuelle depuis lors. Pour être exact, un investissement mensuel de 100 $, commençant dès le sommet du marché boursier et se poursuivant tout au long des 15 derniers mois d’investissement douloureux, signifierait qu’un investisseur serait actuellement assis sur une perte de 48 $.

Avant que les dernières semaines n’arrivent, ils auraient même gagné de l’argent, avec un portefeuille ayant enregistré un gain juteux de 22 $, ou 1,57 %, avant que l’oscillation du secteur bancaire ne provoque un recul.

Ainsi, même si les investisseurs avaient pris la pire décision possible en synchronisant le pic du marché boursier au jour absolu, ils ne perdraient que des montants minimes tant qu’ils garderaient foi dans les chiffres et le mantra à long terme.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que la bourse plongera de 40 % à partir d’ici. Ça pourrait être le cas. Mais cela pourrait aussi augmenter – encore une fois, je ne sais pas et vous non plus. Mais les chiffres ne mentent pas, et avec un rendement moyen positif, la simple réalité est que c’est + EV juste pour acheter et tenir le coup. C’est un peu tout ce qu’il y a à dire.

En regardant plus loin dans l’exemple, le tableau ci-dessous montre la valeur actuelle de tous les achats, en supposant que des investissements mensuels de 100 $ ont été réalisés depuis le pic du marché boursier.

Lentement mais surement, on réussit

La moyenne d’achat n’est peut-être pas le passe-temps le plus sexy au monde, mais elle donne certainement des résultats à long terme. La puissance de l’hypothèse du marché efficace, qui est le terme fantaisiste pour « le marché boursier est aléatoire et personne ne sait rien », est difficile à contester. Et même vraiment dur.

Parfois, cela nécessite de garer votre ego à la porte. J’expliquais comment j’essayais de faire cela en octobre dernier, quand j’écrivais à quel point j’étais pessimiste sur l’économie, et pourtant malgré cela, je pariais contre mon propre jugement en faisant mon plus gros achat en bourse de l’année. Doutez toujours de vous-même, comme le dit le célèbre dicton de motivation.

Depuis lors, le marché boursier a augmenté avant de redonner des gains (je suis actuellement en hausse de 0,5 % sur cet investissement). Alors je me suis trompé ! Mais en faisant confiance aux chiffres plutôt qu’à mon propre parti pris et à mon mauvais jugement, et en continuant à investir depuis, mon portefeuille a un peu augmenté.

Mais ce n’est pas pertinent, car c’était il y a seulement cinq mois, et l’horizon temporel de cet investissement est de plusieurs décennies.

Maintenant, bien sûr, il y a d’autres facteurs atténuants. Vous n’avez peut-être pas d’horizon temporel à long terme – vous voudrez peut-être acheter une maison l’année prochaine, prendre votre retraite dans six mois ou envoyer un enfant à l’université. Des raisons parfaitement valables, et chaque investisseur a sa propre situation financière et sa propre tolérance au risque.

Investir dans des actions n’est pas pour tout le monde, car vous devez être capable d’endurer des pertes importantes qui surviennent périodiquement.

Mais si vous êtes prêt à investir, que vous avez un horizon temporel à long terme et que vous êtes simplement réticent à le faire parce que vous craignez que le moment ne soit pas propice, les calculs indiquent assez objectivement que c’est une mauvaise logique. L’émotion humaine est une chose terrible, c’est pourquoi, si nous avons de la chance, les robots ChatGPT prendront le contrôle du monde et nous serons bientôt tous licenciés. Ce sera sympa.

Alors mettez votre argent dedans, fermez les yeux et espérez le meilleur. Je suis un idiot, mais tout le monde l’est aussi.

Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je suggérerais l’excellent livre de Nick Maggiulli « Just Keep Buying ».