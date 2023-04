Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le cours de l’action AMTD Idea (NYSE : AMTD) a fortement bondi cette semaine alors qu’une courte compression s’est produite avant les prochains bénéfices. L’action a atteint un sommet de 1,70 $, le point le plus élevé depuis le 10 février. De même, les actions AMTD Digital ont bondi de plus de 22 % mardi et ont clôturé à 8,10 $.

Actions AMTD contre HKD

Courte compression avant les bénéfices

AMTD est une société basée à Hong Kong qui est devenue populaire en 2022 après avoir été cotée aux États-Unis. À l’époque, l’action est devenue parabolique, poussant sa capitalisation boursière à plus de 200 milliards de dollars, ce qui la rend plus grande que Goldman Sachs. À son apogée, c’était le cinquième groupe financier mondial malgré ses résultats financiers négligeables, comme nous l’écrivions ici.

Il y avait plusieurs théories pour cette poussée. Certains analystes ont fait valoir que le rallye était dû à une manipulation du marché étant donné qu’AMTD est une société basée à Hong Kong. En tant que tel, il est possible que de nombreux investisseurs et initiés ne fassent que pomper le stock. D’autres analystes ont souligné le fait que certains commerçants l’ ont confondu avec AMD, le géant des semi-conducteurs.

AMTD a une structure commerciale complexe et déroutante. Premièrement, il y a AMTD Group, qui est une société d’investissement basée à Hong Kong. AMTD Group détient une participation de 90% dans AMTD Idea, une société qui investit dans des entreprises chinoises. Ensuite, AMTD Idea détient une participation de 905 dans AMTD Digital.

Comme prévu, l’action AMTD a fortement chuté après le rallye initial, les premiers acheteurs ayant abandonné l’action. Aujourd’hui, l’entreprise est évaluée à plus de 2,9 milliards de dollars. AMTD Digital, qui est l’un des principaux propriétaires d’AMTD Idea, a une capitalisation boursière de plus de 1,3 milliard de dollars.

On ne sait pas pourquoi les actions AMTD et HKD ont bondi cette semaine. Une raison probable est qu’AMTD Idea publiera ses résultats financiers le 18 avril. En tant que tel, les analystes s’attendent à ce que les activités de la société se portent bien alors que la réouverture de Hong Kong se poursuit.

Les résultats les plus récents ont été meilleurs que prévu. Le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 55,41 millions de dollars, soit environ 17 millions de dollars de plus que prévu. Son BPA était de 37 cents, soit 15 cents de plus que ce à quoi s’attendaient les analystes.

Est-il sûr d’acheter des actions AMTD et HKD ?

L’une des règles d’investissement de Warren Buffett est de toujours investir dans des entreprises que vous comprenez. Vous devez connaître les produits qu’une entreprise vend et comment elle gagne de l’argent. De plus, vous devez avoir confiance dans les résultats financiers d’une entreprise.

Pour AMTD et HKD, il est difficile de comprendre la nature de ces entreprises et comment elles gagnent de l’argent en premier lieu.

Comme d’autres entreprises chinoises, il est toujours impossible de faire confiance à leurs livres. En fait, les résultats les plus récents publiés par la société n’étaient pas audités, ce qui les rend un peu difficiles à digérer.

Par conséquent, malgré la courte pression, il serait difficile de recommander d’investir dans AMTD Idea et AMTD Digital. Ce sont tous deux des actifs à haut risque qui sont peu négociés.