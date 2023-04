L’effondrement de la livre libanaise a été en chute libre alors que l’économie du pays s’est effondrée. Les statistiques officielles placent le taux de change de la LBP à 15 010 contre le dollar. Mais en réalité, la situation est bien pire que cela. Tout récemment, Bloomberg a cité le taux de change à 150 000.

Pourquoi la livre libanaise ne vaut-elle rien ?

L’histoire du Liban est extrêmement triste. Le pays, qui était autrefois un chef de file au Moyen-Orient, est devenu un État en faillite. Beyrouth, autrefois considérée comme le Paris du Moyen-Orient, est devenue l’un des pires endroits de la région.

Les hôpitaux au Liban n’ont pas de médicaments, l’inflation a grimpé en flèche et le nombre de citoyens libanais fuyant le pays a augmenté. Les réformes nécessaires avant que le pays ne reçoive un financement du Fonds monétaire international (FMI) sont au point mort dans un contexte de querelles politiques croissantes.

Le Liban est en mode crise depuis des décennies. En 1982, le pays a traversé une guerre majeure connue sous le nom d’Opération Paix contre la Galilée. La guerre a eu lieu lorsque l’armée israélienne a envahi le Liban. L’autre guerre majeure s’est produite en 2006, qui a impliqué l’armée israélienne et le Hezbollah.

Ces guerres ont entraîné une fuite des cerveaux et de nombreuses entreprises étrangères ont quitté le pays. Ceci, couplé à l’incertitude politique durable, a rendu le pays ingouvernable. Sans capitaux étrangers, la banque centrale libanaise n’a pas réussi à maintenir son ancrage par rapport au dollar américain.

Comme je l’ai écrit dans cet article concernant l’arrimage au dollar de Hong Kong, il est difficile pour les pays de maintenir de tels arrangements. Hong Kong a réussi à maintenir l’arrimage en place grâce à ses fortes réserves de change. Les derniers chiffres montrent que la ville a plus de 430 milliards de dollars de réserves en dollars, ce qui est supérieur au PIB de la ville.

https://www.youtube.com/watch?v=ToIJLPDBato&t=322s

Davantage de pays frontaliers sont menacés

L’effondrement de la livre libanaise n’est pas unique. Je pense que davantage de devises des marchés frontières évolueront dans la même direction. D’une part, la plupart de ces pays sont confrontés à des défis similaires à ceux du Liban.

Par exemple, la roupie pakistanaise a chuté de plus de 597 % par rapport au dollar américain depuis 1997. Au cours des cinq dernières années, la devise a chuté de plus de 147 %. Et on craint que le krach de la monnaie ne se poursuive même lorsque le gouvernement recevra des fonds du FMI.

De nombreux pays africains vivent la même situation. J’ai récemment écrit sur l’effondrement du dollar zimbabwéen alors que le pays fait face à une grave pénurie de dollars américains. Il existe des risques que la devise continue de se détériorer.

Il convient de noter que de nombreux pays frontaliers sont confrontés au même défi fondamental que le Liban. Ces pays ont peu à exporter et dépendent principalement des importations et des envois de fonds de la diaspora. De plus, ils ont une montagne de dettes qu’ils ont du mal à rembourser.

Par exemple, en Afrique de l’Est, le shilling kenyan est en chute libre alors que le nouveau gouvernement se débat. Ses revenus ont stagné tandis que le coût du service de la dette extérieure a bondi. Dans une interview la semaine dernière, le conseiller économique du président a averti que la situation pourrait empirer alors qu’il préparait les fonctionnaires à anticiper davantage de retards de salaire.

https://www.youtube.com/watch?v=7aAHixlkRgM

Malheureusement, pour la plupart des pays frontaliers, il n’y a pas d’issue plus facile alors que la Réserve fédérale continue de se resserrer et que les dettes étrangères montent en flèche. Au cours des prochaines années, nous verrons davantage de monnaies frontières s’effondrer.