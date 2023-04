JPMorgan annonce un chiffre d'affaires record pour le T1 : la crise bancaire est-elle terminée ?

JPMorgan Chase & Co ( NYSE : JPM ) a ouvert vendredi dans le vert après avoir annoncé de solides résultats pour son premier trimestre financier, principalement grâce à la hausse des taux d’intérêt.

Pro partage son point de vue sur la crise bancaire

Sa mise à jour trimestrielle soulage une partie de l’anxiété entourant le secteur bancaire dans son ensemble à la suite des récentes défaillances qui ont contribué à augmenter le total des dépôts chez JPMorgan ce trimestre de 2,0 % en séquentiel. Pourtant, David Harden de Summit Global Investments a déclaré aujourd’hui :

La crise bancaire n’est pas terminée. C’est plus roulant. Si vous revenez à la grande crise financière, certaines des autres explosions sont survenues des mois plus tard. Nous avons appris du passé, il y a de bonnes choses à l’horizon. Mais nous n’en sommes pas là.

D’une année sur l’autre, les dépôts ont diminué de 7,0 % – légèrement mieux que prévu. La banque a enregistré environ 2,3 milliards de dollars de coûts de crédit alors qu’elle se préparait à un ralentissement de l’économie.

L’action JPMorgan est désormais en hausse de près de 3,0 % sur l’année.

Qu’est-ce qui a stimulé les bénéfices de JPMorgan au premier trimestre ?

Selon JPMorgan Chase & Co, ses revenus provenant de la banque d’investissement et du trading sont restés à peu près stables par rapport à l’année dernière.

Les services bancaires aux consommateurs et communautaires, cependant, ont noté une énorme augmentation de 80% des bénéfices d’une année sur l’autre. Sur Yahoo Finance Live, Harden a ajouté :

Les résultats sont très bons. Je m’attends à plus de volatilité à l’avenir. Mais avoir des gains positifs par les grands garçons est une très bonne chose. Je pense que cela aide vraiment le marché à gagner en confiance.

Wall Street a actuellement une note consensuelle de “surpondération” sur les actions de JPMorgan.

Chiffres notables dans le rapport sur les résultats du premier trimestre de JPMorgan

A gagné 12,62 milliards de dollars contre 8,28 milliards de dollars il y a un an

Le bénéfice par action est également passé de 2,63 $ à 4,10 $

Les revenus ont bondi de 25 % en glissement annuel pour atteindre 38,35 milliards de dollars

Le consensus était de 3,41 $ par action sur un chiffre d’affaires de 36,13 milliards de dollars

Le revenu net d’intérêts a augmenté de 49 % en glissement annuel pour atteindre 20,9 milliards de dollars

Pour l’ensemble de l’exercice, JPMorgan prévoit désormais environ 81 milliards de dollars de revenus nets d’intérêts, contre 74 milliards de dollars auparavant. La banque continue de voir ses dépenses à 81 milliards de dollars également cette année, selon le communiqué de presse sur les résultats. Selon Hardon :

Je n’ai pas peur des valeurs bancaires mais il faut être prudent. Si vous envisagez de détenir des banques, vous devez rechercher des actions bancaires de haute qualité comme JPMorgan avec des bénéfices de qualité et une forte transparence.