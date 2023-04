Alphabet Inc ( NASDAQ : GOOGL ) est en baisse aujourd’hui suite à un rapport du New York Times selon lequel Samsung envisage de passer de Google à « Bing » comme moteur de recherche par défaut sur ses smartphones.

Voici ce que cela signifie pour Google

Si, en effet, Samsung va de l’avant avec un tel changement, cela pourrait signifier environ 3,0 milliards de dollars de revenus pour Google.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Microsoft Bing a gagné en popularité ces derniers mois après que le géant de la technologie a signé un accord de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI et intégré la technologie ChatGPT dans son moteur de recherche.

Il n’est pas encore clair, cependant, si MSFT accepterait de payer le même prix pour un tel partenariat avec Samsung que Google, d’autant plus que la recherche et la publicité ne sont pas sa principale source de revenus.

Néanmoins, le développement d’aujourd’hui fait craindre qu’Apple ne tourne également le dos à Google, ce qui nuirait considérablement aux revenus de ce dernier.

Un analyste réagit au rapport du NY Times

Ledit rapport a réitéré que Google se précipite non seulement pour mettre à niveau son moteur de recherche existant avec de nouvelles fonctionnalités d’IA, mais également pour créer un tout nouveau moteur de recherche basé sur l’intelligence artificielle.

Mais “Bard” – la réponse de panique de l’entreprise à Bing activé par ChatGPT n’a jusqu’à présent pas déçu les investisseurs ( en savoir plus ). À cette fin, l’analyste d’Atlantic Equities, James Cordwell, a déclaré lundi :

Les investisseurs craignent que Google ne soit devenu un monopoleur paresseux dans la recherche et les développements des deux derniers mois ont servi de signal d’alarme.

Il considère les coûts liés à la concurrence avec Microsoft Bing alimenté par l’IA comme un autre défi pour Google. Cordwell, néanmoins, a une note “surpondérée” sur l’ action Google qui a augmenté de 18% pour l’année au moment de la rédaction.