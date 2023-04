La dynamique haussière de l'EUR/JPY devrait se poursuivre selon la théorie des vagues d'Elliott

Le calme règne sur les marchés financiers. Hier, le Wall Street Journal rapportait que la volatilité avait nettement diminué depuis la crise bancaire aux États-Unis.

On peut même se demander – quelle crise bancaire ? La volatilité du S&P 500 vient d’atteindre son plus bas niveau en 15 mois. De plus, la volatilité du pétrole est à son plus bas depuis 18 mois. De plus, la volatilité des changes est la plus faible depuis un an.

C’est une mauvaise nouvelle pour les spéculateurs. Quand le marché ne bouge pas, il n’y a pas grand-chose à faire.

Mais certains marchés ont plus bougé que d’autres. Les paires JPY ont défié la tendance à la faible volatilité du marché des changes. Une paire en particulier est prête pour plus de gains – l’ EUR/JPY.

Selon la théorie des vagues d’Elliott, le cross EUR/JPY a mis fin à une correction en cours. Ce qui suit devrait être une troisième vague prolongée qui ne devrait se terminer qu’avec un rallye bien au-dessus des niveaux actuels.

Graphique EUR/JPY par TradingView

L’EUR/JPY a terminé une correction en cours

Une correction en cours a une caractéristique principale : elle se termine au-dessus de son point de départ dans une tendance haussière. En d’autres termes, cela signifie que la vague d’Elliott qui suit, généralement la 3 e vague prolongée, commence bien au-dessus de la fin de la 1 ère vague.

Une autre caractéristique d’une telle correction est la longueur de l’onde étendue. Au lieu de la classique extension de 161,8% par rapport à la longueur de la 1 ère vague, cette fois, la longueur de la 3 ème vague devrait dépasser 261,8%.

Enfin, une correction en cours se termine généralement par un triangle – un triangle qui se contracte. Dans ce cas, le taux de change EUR/JPY a bouclé un triangle lors de la crise bancaire américaine.

Par conséquent, alors que pour certains traders, la baisse des paires de yens était considérée comme une preuve de turbulences sur les marchés financiers, pour d’autres, elle représentait une opportunité d’acheter à de meilleurs niveaux.

À quoi s’attendre ensuite de la paire croisée EUR/JPY ?

Premièrement, le marché devrait continuer à monter et à casser au-dessus du bord supérieur du canal haussier vu dans le graphique ci-dessus. C’est obligatoire pour la 3 ème vague et une telle pause confirme la bonne configuration d’Elliott.

Ensuite, le rallye devrait se poursuivre vers 160 et plus.

Effectivement, un tel mouvement ne se fera pas du jour au lendemain. Mais toute correction à partir de ce moment devrait être superficielle et être l’occasion d’en charger un peu plus pour l’objectif de 165.