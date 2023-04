Space and Time pour rendre les données de la blockchain accessibles sur Azure Marketplace de Microsoft

Microsoft ( NASDAQ : MSFT ) et Space and Time ont annoncé que les développeurs peuvent désormais déployer l’entrepôt de données Space and Time directement depuis Microsoft Azure Marketplace. Le déploiement en un clic offre aux clients une rampe d’accès accélérée pour accéder, gérer et effectuer facilement des analyses sur les données natives de la blockchain.

Le déploiement en un clic de Space and Time permettra aux clients Azure d’intégrer des données de blockchain en temps réel dans leurs processus métier.

Accompagner les clients dans leurs besoins métiers

En tant que leader de l’informatique intelligente et de l’intelligence artificielle (IA), Microsoft s’engage à soutenir ses clients et partenaires dans leurs besoins commerciaux, y compris les scénarios Web3 et les cas d’utilisation. En septembre 2022, le fonds de capital-risque de Microsoft, M12, a mené un cycle de financement pour Space and Time.

Commentant le développement, Kathleen Mitford, la vice-présidente du marketing mondial de l’industrie, a déclaré :

« Chez Microsoft, nous favorisons la croissance sur les marchés émergents, y compris la blockchain et les données distribuées. Ensemble, Microsoft Azure et Space and Time fourniront aux développeurs les outils dont ils ont besoin pour créer la prochaine génération de cas d’utilisation de la blockchain.

Le PDG et co-fondateur de Space and Time, Nate Holiday, a également commenté :

“Le besoin de données vérifiables sur les blockchains, les entreprises et l’IA n’a jamais été aussi important. Nous offrons aux entreprises la possibilité d’intégrer les données de la blockchain dans leurs applications et leurs processus métier, ce qui est essentiel à la fois pour la croissance de la clientèle et pour la mise en place de gestionnaires de données responsables. Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Microsoft pour relier les actifs de données d’entreprise à l’innovation en matière de blockchain et d’IA. »

L’intégration de Space and Time permettra aux entreprises de tirer parti des avantages d’un entrepôt de données décentralisé sans restructurer leur infrastructure existante. Cela permet aux entreprises de s’appuyer sur la blockchain sans sacrifier la puissance de calcul ou la sécurité.