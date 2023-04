Buzzfeed ferme sa division actualités

Buzzfeed Inc est au centre de l’attention jeudi après que le PDG Jonah Peretti a révélé que la société fermait son unité de presse.

Peretti a également révélé que l’entreprise cotée au Nasdaq avait décidé de licencier environ 15 % de ses employés. La suppression d’emplois touchera environ 180 personnes au total.

Buzzfeed employait environ 1 200 travailleurs au total selon son dernier dépôt de titres. Dans son e-mail au personnel, le PDG Peretti a écrit :

“Les changements sont axés sur la réduction des couches, l’augmentation de la vitesse, l’efficacité des présentations, la rationalisation de la gamme de produits, le doublement du nombre de créateurs et l’apport d’améliorations de l’IA au processus de vente.”