Le cours de l'action Netflix glisse, la répression du partage de mot de passe fonctionnera-t-elle ?

Il y a un an jour pour jour, j’ai réalisé une analyse de Netflix ( Nasdaq : NFLX ) suite à une chute de 35 % du cours de l’action. 50 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation boursière de l’entreprise ce jour-là à la suite d’une mauvaise perte de bénéfices pour le premier trimestre de 2022.

La raison principale était une perte de 200 000 abonnés, ce qui était bien en deçà de l’ajout net attendu de 2,5 millions, et la première fois en plus d’une décennie que Netflix perdait des abonnés. Il a également averti qu’il s’attendait à perdre 2 millions d’abonnés supplémentaires au cours du trimestre suivant.

Le géant du streaming a vu son cours de bourse augmenter de 43% depuis. Hier, il a publié ses résultats du premier trimestre 2023. Les retombées ont certainement été moins dramatiques que l’année dernière, mais l’action a glissé, perdant 3 %, malgré une chute initiale de 10 %.

Netflix a enregistré une croissance d’abonnés de 1,75 million, à peu près conforme aux attentes. Les bénéfices ont été un petit battement, 2,88 $ par action contre 2,86 $ par action attendus. Mais les revenus ont été inférieurs aux attentes, 8,16 milliards de dollars, en dessous des 8,18 millions de dollars prévus.

Quel est le plan de Netflix pour le partage de mot de passe ?

Nous le savons tous de manière anecdotique (arrêtez de me regarder), mais le partage de mot de passe est une énorme ponction sur les revenus de Netflix. Le seul problème, c’est qu’il est difficile de faire la police.

Les investisseurs ont été ravis d’apprendre que la société prévoyait de déployer des mesures pour s’assurer que plusieurs personnes ne pouvaient pas utiliser le même compte Netflix aussi facilement. L’initiative, impliquant la désignation d’un emplacement principal pour un compte, a été testée dans quatre pays (Canada, Nouvelle-Zélande, Portugal et Espagne) et devait être lancée à l’échelle mondiale à cette époque.

Cependant, le géant du streaming a déclaré hier que cela serait retardé d’un trimestre supplémentaire.

“Bien que cela signifie qu’une partie de la croissance attendue des adhésions et des bénéfices des revenus chutera au troisième trimestre plutôt qu’au deuxième trimestre, nous pensons que cela se traduira par de meilleurs résultats pour nos membres et notre entreprise”, a déclaré la société sur la décision de repousser le contrôle des mots de passe.

Avec 43% de ses utilisateurs estimés (par Netflix lui-même) à partager des comptes – soit plus de 100 millions de comptes – c’est évidemment une évolution importante. La grande question est de savoir si cela peut être déployé avec succès sans baisse d’abonnés.

Parce qu’avec la hausse des prix et déjà une croissance d’abonnés aussi importante, il sera difficile pour Netflix de continuer à ajouter des abonnés. Le taux de croissance des nouvelles inscriptions a considérablement ralenti depuis les premiers jours fulgurants, comme le montre le graphique ci-dessous.

Cela est martelé lorsque vous évaluez d’où vient la croissance des abonnés. Au dernier trimestre, 80 % des nouvelles inscriptions provenaient de l’extérieur des États-Unis et de l’Europe. Cela ressemble à un point optimiste, mais je n’en suis pas si sûr. Le fait est que Netflix doit commencer à passer aux revenus plutôt qu’aux inscriptions, car il ne peut pas faire grand-chose de plus pour ces derniers.

Et c’est ce qu’il fait. Netflix pense que l’initiative de partage de mots de passe augmentera finalement les revenus de l’entreprise, car même si les abonnés annulent, les revenus supplémentaires tirés de la désignation des sous-comptes seront supérieurs à la partie perdue par les annulations.

Netflix peut-il réussir à augmenter ses revenus ?

Que l’entreprise réussisse ou non est une autre affaire.

Jusqu’à présent, la direction de l’entreprise a peint un ton haussier. La note ci-dessous sur le Canada, qui est l’un des quatre pays testant le programme de partage de mot de passe, m’a frappé :

Au Canada, qui, selon nous, est un prédicteur fiable pour les États-Unis, notre base de membres payants est maintenant plus importante qu’avant le lancement du partage payant et la croissance des revenus s’est accélérée et croît maintenant plus rapidement qu’aux États-Unis.

C’est un énorme vote de confiance dans les plans futurs. Néanmoins, cela restera difficile une fois le déploiement poussé aux États-Unis et dans le reste de l’Europe.

Il y a aussi le facteur démodé de la concurrence à discuter. Au cours des dernières années, le monopole total de Netflix sur l’espace de streaming s’est dissipé et les consommateurs ont désormais de nombreuses options. Disney +, Hulu, HBO Max et ainsi de suite se battent tous pour les globes oculaires et, plus important encore, les dollars des clients.

Cela a également eu un impact évident sur l’entreprise. L’action a pris du retard sur le Nasdaq, même au cours d’une année qui a vu le secteur technologique écrasé.

Le géant de la technologie se négocie actuellement à un cours de 323 dollars, ce qui se traduit par une capitalisation boursière de 144 milliards de dollars. C’est une augmentation de 43% par rapport à l’année dernière, suite à cette horrible chute de 35% après la catastrophe des bénéfices, lorsqu’elle s’est effondrée à une valorisation de 100 milliards de dollars.

Prenant du recul et évaluant les perspectives de l’entreprise dans cet environnement de concurrence accrue, alors que l’inflation comprime les revenus disponibles des couch-sitters du monde entier, 144 milliards de dollars ne semblent pas bon marché.

Le récit d’un nombre croissant d’abonnés a disparu, ce qui signifie que ce vieux concept insaisissable dans le monde de la technologie, le profit, est beaucoup plus difficile à développer. Netflix se balance pour les clôtures avec la répression des mots de passe, et les résultats pourraient être déterminants pour lui au cours des deux prochains trimestres.

Dans une économie toujours régie par une politique monétaire stricte, tout titre technologique est un risque. Netflix ne fait certainement pas exception.