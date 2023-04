Prévision de prix MXN/USD alors que la Fed se rapproche du taux terminal

Le peso mexicain (MXN) est l’une des devises les plus échangées dans l’hémisphère occidental, après les dollars américain et canadien. En outre, il est étroitement lié aux marchés de l’énergie, le Mexique étant l’un des plus grands producteurs de pétrole au monde.

Curieusement, le peso mexicain a été la première monnaie au monde à utiliser le désormais célèbre signe dollar – $.

Bien qu’elle ne soit pas aussi fortement négociée que d’autres paires de devises, la paire MXN/USD est assez liquide, offrant un accès aux opportunités de croissance en Amérique latine.

Le Mexique avait historiquement des taux d’intérêt plus élevés que les États-Unis

Un fait intéressant qui rend le peso mexicain attrayant est que les taux d’intérêt ont toujours été plus élevés qu’aux États-Unis. Ceci est important car les deux pays partagent une frontière commune, ce qui signifie qu’il y a beaucoup d’interaction commerciale entre les deux pays.

Le graphique ci-dessous montre que même pendant la pandémie de COVID-19, les taux d’intérêt au Mexique ne sont pas descendus en dessous de 4 %. En comparaison, le taux des fonds fédéraux a été réduit à la limite la plus basse de 0,25 %.

En maintenant des taux d’intérêt plus élevés que ceux des États-Unis, la Banco de Mexico espère rendre le peso plus attrayant que son homologue américain. Une telle stratégie est courante dans les économies émergentes, et elle est particulièrement intéressante car le peso est en corrélation avec les marchés de l’énergie. Plus précisément, avec le prix du pétrole.

Mais maintenant que la Fed se rapproche du taux terminal, qu’adviendra-t-il du taux de change MXN/USD ?

Le taux directeur maximal aux États-Unis est proche

La Réserve fédérale est proche du taux directeur maximal alors que l’inflation donne des signes de ralentissement. Il s’agit du deuxième cycle de hausse des taux le plus agressif jamais enregistré, écrasant les marchés émergents alors qu’ils doivent payer leur dette dans la monnaie de réserve mondiale.

En tant que tel, Banco de Mexico a été contraint d’augmenter encore les taux pour garder le peso attractif.

Le MXN/USD reste haussier au-dessus de la zone pivot

Le peso mexicain a surperformé le dollar depuis la pandémie de COVID-19. Il a formé un triangle ascendant qui a pris deux ans jusqu’à ce que le prix explose finalement au début de 2023.

Graphique MXN/USD par TradingView

Un niveau, en particulier, semble important – le niveau de 0,05 $. C’est un niveau pivot, et c’est le niveau qui a offert le plus de résistance pendant la longue consolidation du triangle ascendant de 2 ans.

Ainsi, seule une baisse en dessous du niveau pivot ferait passer le biais de haussier à baissier sur le taux de change MXN/USD. À moins que cela ne se produise, les taureaux interviendront probablement à chaque recul.