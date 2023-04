Stock China Jo-Jo Drugstores : évitez cette machine à dilution

Le cours de l’action de China Jo-Jo Drugstores ( NASDAQ: CJJD ) s’est effondré alors que l’avenir de l’entreprise reste en péril. Les actions ont plongé à un creux de 0,67 $, le niveau le plus bas depuis des mois. Il s’est effondré de plus de 87 % par rapport au point culminant de mars, ce qui lui donne une capitalisation boursière de plus de 3,6 millions de dollars.

Machine à dilution et risques de faillite

China Jo-Jo Drugstores est une petite entreprise qui exploite plusieurs pharmacies et pharmacies en Chine. Comme son nom l’indique, la société s’occupe de médicaments en vente libre, de médicaments traditionnels et de dispositifs médicaux. Elle vend également ces médicaments en gros.

China Jo-Jo a également été une machine à dilution ces dernières années. Le nombre d’actions en circulation est passé de 658 000 en 2010 à près de 4 millions aujourd’hui. Et cette semaine, la société a déclaré qu’elle continuerait à diluer les actionnaires en levant 7 millions de dollars. Il émettra plus de 2,58 millions d’actions à 3,10 $ par action.

La levée de capitaux tend à avoir un impact direct sur l’augmentation du nombre d’actions, ce qui signifie que les détenteurs existants sont dilués. C’est exactement le contraire des rachats d’actions, qui réduisent le nombre total d’actions en circulation.

Il convient également de noter que China Jo-Jo est redevenu un magasin à un sou, ses actions se négociant en dessous de 1 $. L’année dernière, la société s’est retrouvée dans cette situation similaire, ce qui a mis en péril sa cotation au Nasdaq. En conséquence, la société a décidé d’avoir une division inversée qui a poussé ses actions à 9,64 $.

Par conséquent, il existe d’importants risques de faillite et de conformité à venir. D’une part, un coup d’œil sur son site Web montre qu’il n’a fourni aucune information significative aux investisseurs. L’état financier le plus récent est sorti en juillet de l’année dernière lorsqu’il a publié ses résultats financiers pour l’exercice. Ces résultats ont montré que ses revenus ont augmenté à 164,39 millions de dollars tandis que la perte nette s’est élevée à 3,2 millions de dollars.

Les actions China Jo-Jo sont-elles un bon achat?

Je crois que China Jo-Jo n’est pas un bon investissement. C’est un penny stock qui fait des divulgations limitées aux investisseurs. Aussi. il y a des défis avec les divulgations étant donné qu’il s’agit d’une entreprise chinoise. Comme nous l’avons vu avec Luckin Coffee, les petites entreprises chinoises sont difficiles à bien évaluer.

Plus important encore, China Jo-Jo est une machine à dilution. Il y a de fortes chances qu’il lève à nouveau plus d’argent bientôt. Par conséquent, je recommande d’éviter l’entreprise et d’investir dans des alternatives de qualité comme CVS et Walgreens.