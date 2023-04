Analyse GBP/ZAR, USD/ZAR : le rand sud-africain est toujours en difficulté

Les taux de change USD/ZAR et GBP/ZAR ont évolué latéralement cette semaine après que l’Afrique du Sud a publié mercredi des données sur l’inflation élevée. L’USD/ZAR s’échangeait à 18,04, soit quelques points en dessous du plus haut de l’année à 18,72. D’autre part, le taux de change GBP-ZAR s’échangeait à 22,44, quelques points de moins que le plus haut depuis le début de l’année de 23,02.

L’inflation sud-africaine s’envole

Les principales actualités forex en Afrique du Sud cette semaine a été les dernières données sur l’inflation à la consommation. Selon l’agence sud-africaine des statistiques, l’indice des prix à la consommation (IPC) du pays a bondi pour le deuxième mois consécutif.

L’inflation a atteint 7,1 % en glissement annuel, les prix alimentaires ayant bondi. Cette augmentation était supérieure à l’estimation médiane de 7,0 %. Il était également supérieur à la fourchette cible de la South Africa Reserve Bank (SARB) comprise entre 4% et 6,0%.

Le principal moteur de l’inflation a été les prix des aliments et des boissons non alcoolisées, dont les prix ont bondi de 14 %, le niveau le plus élevé depuis plus de 14 ans. Par conséquent, ces chiffres signifient que la SARB continuera probablement à se resserrer dans les mois à venir. Il a surpris avec une augmentation de 50 points de base en mars.

L’inflation reste élevée au Royaume-Uni et aux États-Unis. La semaine dernière, les données américaines ont montré que l’inflation sous-jacente est passée de 5,6 % en février à 5,7 % en mars. L’inflation globale est tombée à 5,0 %, son niveau le plus bas depuis 2021.

Au Royaume-Uni, la situation est un peu pire. Mercredi, les données ont révélé que l’inflation restait dans la zone à deux chiffres même après la récente position belliciste de la Banque d’Angleterre. L’inflation globale a bondi à 10,1 % en mars.

Le prochain catalyseur clé du taux de change GBP/ZAR sera les prochaines ventes au détail au Royaume-Uni prévues pour vendredi. Les économistes s’attendent à ce que les données montrent que les ventes au détail globales ont chuté de 3,1 % en mars, tandis que les ventes de base ont chuté de 3,1 %.

Analyse des prix GBP/ZAR

Graphique GBP/ZAR par TradingView

Le graphique journalier montre que le taux de change GBP/ZAR a été haussier au cours des derniers mois. Il a récemment dépassé le point de résistance important à 21,78, le point le plus élevé de novembre et décembre 2021. Plus important encore, il a retesté ce prix, qui est généralement le signe d’une poursuite haussière.

Le cours GBP/ZAR s’est également déplacé au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 25 jours et a invalidé l’important modèle de double sommet. Par conséquent, il est probable que la paire atteigne le point de résistance clé à 25 dans les mois à venir. Au cours de la même période, l’USD/ZAR atteindra probablement un sommet de 18,72.