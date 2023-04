Cours de l'action BUD : AB InBev se prépare pour un nouveau transfert de 27 milliards de dollars

L’action AB Inbev (NYSE : BUD) a été à l’honneur ce mois-ci alors que les inquiétudes concernant le marketing de la société demeurent. Comme je l’ai écrit ici , la société est devenue détestée par les conservateurs et les libéraux à la suite de ses publicités Dylan Mulvaney. Dans cet article, j’expliquerai pourquoi cette controverse a probablement sauvé Anheuser-Busch.

Les boycotts ne fonctionnent jamais

Les conservateurs ont appelé leurs clients à boycotter AB InBev pour boycotter les produits de l’entreprise pour s’être réveillés et avoir cédé aux militants ESG. D’un autre côté, les libéraux sont déçus par l’entreprise après qu’elle ait présenté des excuses.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

En conséquence, certains investisseurs se sont inquiétés de l’impact de ces boycotts sur l’entreprise. Et les analystes d’Evercore ont identifié Molson Coors comme l’un des principaux bénéficiaires de cet outrage. Cependant, l’histoire suggère que ces boycotts ne fonctionnent jamais.

Il existe de nombreux exemples de cela. Par exemple, lors de la campagne de 2016, Donald Trump a demandé à ses partisans de boycotter Apple. Depuis lors, la capitalisation boursière d’Apple a augmenté de plus de 1 000 milliards de dollars. De même, Trump a demandé à ses partisans de boycotter Goya Foods en 2020. Dans la foulée, les ventes de l’entreprise ont bondi de 22 % deux semaines plus tard.

Les boycotts ont tendance à avoir un résultat inverse en raison de leur publicité. AB Inbev a attiré des publicités gratuites d’une valeur de plus d’un milliard de dollars. Honnêtement, je n’aurais pas écrit cet article s’il n’y avait pas eu de controverse en premier lieu.

De plus, ces controverses ne durent pas longtemps, surtout à l’ère de TikTok et des vidéos à court terme. Cela signifie que les gens vont bientôt se désintéresser de la question. En fait, le nombre de recherches AB InBev et Bud Light dans Google s’est évaporé.

Dylan Mulvaney a sauvé AB Inbev

Action AB Inbev par TradingView

Plus important encore, la controverse Dylan Mulvaney arrive à un moment important pour AB Inbev étant donné que l’entreprise est en difficulté. Elle est désormais en concurrence avec la bière artisanale, qui gagne en popularité aux États-Unis. Et comme l’a récemment déclaré un dirigeant, l’entreprise perd de sa pertinence auprès des jeunes.

https://www.youtube.com/watch?v=Q1ATjEgjcnA

AB Inbev fait également face à une montagne de dettes qui est survenue lorsqu’elle a dépensé des milliards pour acheter SAB Miller. En conséquence, les actions ont plongé de plus de 33% au cours des cinq dernières années. Il a plus de 76 milliards de dollars de dette à long terme.

Les données techniques sont également haussières sur le cours de l’action BUD. Sur le graphique journalier, les actions ont réussi à dépasser le point de résistance clé à 62 $, le point le plus élevé du 12 janvier. Les actions sont soutenues par toutes les moyennes mobiles et se rapprochent maintenant de la résistance clé à 68 $.

Par conséquent, je soupçonne que les actions pourraient bondir d’environ 21 % par rapport au niveau actuel. Il s’agit d’un niveau important puisqu’il s’agissait du point le plus élevé de juillet 2021. Si cela se produit, cela signifie que la capitalisation boursière de l’entreprise pourrait bondir de 27 milliards de dollars à 157 milliards de dollars.