Bloomberg pro fait une prévision de prix Monero, ICP, Tron, Bitcoin de 435 milliards de dollars

Le prix du bitcoin a connu des difficultés ces derniers jours, certains investisseurs commençant à prendre des bénéfices après le remarquable rallye que nous avons connu récemment. Le prix du BTC a chuté à un creux de 28 000 $, ce qui signifie qu’il est entré dans une correction. D’autres pièces comme Tron, Monero, Internet Computer (ICP), IOTA et Woo Network ont également plongé récemment.

Le prix du Bitcoin va-t-il rebondir ?

Il semble que certains analystes pensent que la correction actuelle est temporaire et que les crypto-monnaies vont bientôt rebondir. Dans cet article , j’ai écrit qu’un analyste crypto populaire avait prédit que BTC passerait bientôt à environ 40 000 $.

Dans le même rapport, j’ai noté que Changpeng Zhao de Binance avait laissé entendre que Bitcoin augmenterait avant le prochain événement de réduction de moitié qui se produira dans les douze prochains mois. L’argument est que le BTC a tendance à augmenter avant que la réduction de moitié ne se produise. Il l’a fait au cours des trois dernières moitiés.

Il existe des catalyseurs haussiers pour Bitcoin. D’une part, il y a une forte possibilité que la Réserve fédérale commence bientôt à pivoter. On s’attend à ce que la Fed suspende ses taux d’intérêt lors de sa réunion de mai, suivie d’une pause prolongée.

Cependant, comme nous l’avons vu lors de l’effondrement de la SVB et de la Signature Bank, les menaces pour l’économie américaine pourraient venir de n’importe où. Ainsi, avec des taux d’intérêt au plus haut depuis plus d’une décennie, quelque chose peut se briser sans préavis. Cela conduira la Fed à pivoter, en laissant entendre qu’elle réduira ses taux à l’avenir.

Bitcoin réduit de moitié comme catalyseur

L’autre catalyseur clé du prix du BTC sera l’événement de réduction de moitié qui se produira en 2024. Dans une note, un analyste de Bloomberg Intelligence a déclaré que le prix du Bitcoin pourrait grimper à 50 000 $ d’ici avril de l’année prochaine. Il a dit :

“Les cycles de Bitcoin atteignent leur plus bas niveau environ 12 à 18 mois avant la réduction de moitié et cette structure de cycle ressemble aux précédentes, bien que beaucoup de choses aient changé – alors que le réseau est beaucoup plus fort, Bitcoin n’a jamais subi de contraction économique sévère et prolongée.”

Un passage à 50 000 $ signifie que Bitcoin doit bondir de 82 % par rapport au niveau actuel. Une telle décision portera la capitalisation boursière de Bitcoin à plus de 967 milliards de dollars, sur la base de l’offre actuelle en circulation de 19 354 418 BTC. Cela signifie que la capitalisation boursière de Bitcoin augmenterait de 435 milliards de dollars.

Notamment, certains analystes pensent également que le prix du Bitcoin passera à 65 000 dollars. Dans le même rapport Bloomberg, un analyste a déclaré :

“Bitcoin pourrait à nouveau atteindre un nouveau record absolu à l’avenir, cependant, il est peu probable qu’il connaisse la même croissance que les cycles précédents en raison de l’augmentation de la taille du marché et de la concurrence d’autres actifs numériques.”

Mike Novogratz, le fondateur de Galaxy Digital, a déclaré qu’il pensait que BTC pourrait passer à 67 000 dollars dans les mois à venir. Il a fait cette déclaration à CNBC lorsque le prix du Bitcoin a franchi le point de résistance clé à 30 000 $.

https://www.youtube.com/watch?v=Kd1b8BaJLPs

Si ces prévisions sont exactes, cela signifie que d’autres altcoins seront également positifs puisque ces pièces ont une corrélation positive avec Bitcoin. Dans la plupart des périodes, les altcoins augmentent lorsque Bitcoin augmente et vice versa. Cela explique pourquoi la plupart d’entre eux, y compris l’IOTA, Monero et l’ICP d’Internet Computer, ont plongé récemment.