La RBZ réfléchit à un nouveau plan pour sauver le dollar zimbabwéen en chute libre

La Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) travaille sur un nouveau plan pour sauver la monnaie locale en chute libre. Selon les médias, la banque centrale prévoit d’introduire une nouvelle monnaie adossée à des jetons d’or alors qu’elle s’efforce de stabiliser le dollar zimbabwéen.

Le rapport, publié pour la première fois par le Times, a déclaré que les jetons d’or numériques seront soutenus par de l’or détenu à la banque centrale. En conséquence, les personnes détenant une petite quantité de dollars zimbabwéens, qui ont perdu de la valeur, les échangeront contre ces jetons. Dans un communiqué, le gouverneur de la banque centrale a déclaré :

“Les mouvements du taux du marché parallèle sont principalement dus aux attentes d’une augmentation de l’offre de devises étrangères au début de la saison de commercialisation du tabac. Cependant, l’offre de devises étrangères au cours des trois dernières semaines a été plus faible que prévu.

Le dollar zimbabwéen a perdu de sa valeur par rapport au dollar américain au cours des derniers mois. Selon la banque centrale, un dollar vaut environ 1 000 dollars zimbabwéens. Cependant, obtenir ce taux de change est difficile car le marché parallèle le fixe à plus de 1 750, comme je l’ai écrit ici.

Le fait que le dollar zimbabwéen n’ait aucune valeur est triste étant donné que le pays possède certaines des plus grandes ressources naturelles. Par exemple, le Zimbabwe possède les deuxièmes plus grandes réserves d’or au kilomètre carré, avec 13 millions de tonnes de réserves prouvées. Pourtant, le pays n’a exporté que 580 tonnes depuis 1980.

Dans le même temps, le pays possède certaines des plus grandes réserves de métaux du groupe du platine (MGP) comme le platine et le palladium qui sont utilisés dans l’industrie automobile. Plus important encore, il joue un rôle important dans l’industrie des véhicules électriques (VE) en raison de ses gisements élevés de lithium et de nickel.

Le Zimbabwe est également un acteur clé dans le secteur agricole. Par exemple, c’est l’un des principaux exportateurs de tabac. En 2023, le pays a exporté 54,9 kg de tabac d’une valeur de 307 millions de dollars, soit plus que les 295 millions de dollars qu’il a exportés en 2022.