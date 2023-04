Les prix des crypto-monnaies réagiront légèrement à l'événement Consensus

Les prix des crypto-monnaies ont été à la hausse au cours des dernières semaines alors que l’élan récent s’est estompé. Bitcoin est déjà entré dans une zone de correction en chutant de plus de 10 % par rapport à son point culminant ce mois-ci, tandis que la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a chuté d’environ 200 milliards de dollars à 1,1 billion de dollars.

Événement de consensus à venir

La plus grande actualité des crypto-monnaies cette semaine aura lieu l’événement Consensus, qui aura lieu au Texas. Considéré comme le Davos de la crypto, l’événement rassemble des décideurs politiques et des défenseurs de la crypto du monde entier.

Consensus n’est pas un événement bon marché, avec des billets pour une participation virtuelle à partir de 99 $. Le pass de base de deux jours coûte 1 799 $ tandis que le pass pro coûte 2 399 $. Le billet le plus cher, le pass Piranha, coûte 9 000 $.

Des milliers de défenseurs de la crypto sont prêts à assister à l’événement, qui est parrainé par le who is who de l’industrie de la crypto. Les principaux sponsors sont Filecoin, Tron, Hedera Hashgraph et Stellar. Les autres principaux sponsors sont Algorand, Polkadot, Digital Currency Group et Near Protocol.

Plusieurs entreprises sont sur le point de faire de grandes annonces lors de l’événement Consensus. Par exemple, comme je l’ai écrit pendant le week-end, les développeurs RIF sont sur le point d’annoncer plusieurs intégrations au réseau principal. Near Protocol a également annoncé son partenariat avec Cosmose AI.

L’impact sur les prix de la cryptographie doit être atténué

Bien que le consensus soit un gros problème, la réalité est que l’impact de l’événement sur les prix de la cryptographie sera atténué. Cela ne ressemble pas au passé, lorsque les prix des pièces numériques restaient volatils pendant l’événement.

Une raison probable est que nous n’obtiendrons toujours pas de clarté réglementaire majeure pendant l’événement. Certains des principaux décideurs politiques qui assisteront à l’événement sont Christy Goldsmith de la CFTC, le représentant Patrick McHenry et la sénatrice Cynthia Lummiss.

Les autres principaux intervenants lors de l’événement Consensus sont Jenny Johnson, PDG de Franklin Templeton, le gestionnaire d’actifs avec plus de 1,53 billion de dollars d’actifs sous gestion (AUM), et Daniel Alegre de Yugaa Labs.

Je soupçonne qu’il n’y aura pas de nouvelles cryptographiques plus larges de l’événement. Au lieu de cela, les blockchains feront probablement des annonces sur les mises à niveau et les partenariats potentiels.

Les principaux catalyseurs des crypto-monnaies cette semaine seront la politique monétaire, où les traders évalueront les prochaines actions de la Réserve fédérale.