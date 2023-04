La prévision de prix Epic StanChart BTC signifie bien pour LTC, XRP, ETH, ADA

Le prix du Bitcoin (BTC/USD) est entré dans une phase de correction au cours des derniers jours après avoir chuté de plus de 12 % par rapport au plus haut niveau de ce mois-ci. Cette baisse a également entraîné une panne majeure d’autres altcoins comme Ethereum, Cardano, Litecoin, Polkadot, XRP et Chainlink. La capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies est passée de plus de 1,3 billion de dollars à environ 1,1 billion de dollars.

Prévision de prix standard du Bitcoin Chartered

Malgré la récente vente, certains analystes sont extrêmement optimistes sur les prix du Bitcoin. Dans une note, les analystes de Standard Chartered ont écrit que la pièce pourrait bondir de plus de 260 % d’ici 2024 et atteindre le point de résistance clé à 100 000 $.

Ils ont cité le fait que Bitcoin est désormais considéré comme un actif refuge après l’effondrement de plusieurs banques comme Silicon Valley Bank et Signature. Bitcoin a bondi pendant leur crash car il est devenu une bonne alternative aux actions.

L’analyste a également cité l’amélioration globale du contexte macroéconomique pour les actifs risqués alors que la Fed approche de sa phase de resserrement. La Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt de zéro en 2022 à entre 4,75 % et 5 % cette année. Les analystes estiment que la banque approche de la fin de son cycle de hausse.

De plus, comme je l’ai écrit dans cet article , l’autre grand catalyseur du Bitcoin est la réduction de moitié, ce qui réduira les récompenses versées aux mineurs. La plupart des analystes pensent que Bitcoin se débrouillera bien avant cette réduction de moitié, comme il l’a fait au cours des trois dernières réductions de moitié. L’analyste de Standard Chartered a écrit :

“Bien que BTC puisse bien se négocier lorsque les actifs risqués souffrent, les corrélations avec le Nasdaq suggèrent qu’il devrait mieux se négocier si les actifs risqués s’améliorent largement. Compte tenu de ces avantages, nous pensons que la part de BTC dans la capitalisation boursière totale des actifs numériques pourrait passer à 50-60% gamme dans les prochains mois.

Il pense que Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ d’ici 2024. Si cela se produit, cela signifie que Bitcoin devra augmenter d’environ 260 % par rapport au niveau actuel.

Impact sur les altcoins

L’analyste de StanChart n’est pas le seul à être optimiste sur Bitcoin. Lundi, j’ai écrit que Bloomberg Intelligence pensait que BTC pourrait passer à 50 000 dollars. Mike Novogratz de Galaxy Digital a récemment prédit que Bitcoin pourrait retester son record absolu à 67 000 $.

https://www.youtube.com/watch?v=Kd1b8BaJLPs&t=1s

Par conséquent, si ces prédictions sont exactes, d’autres altcoins s’en tireront également bien en raison de la corrélation étroite qui existe. Historiquement, les crypto-monnaies comme Ethereum, Ripple, Litecoin, Polkadot et Binance USD ont tendance à bien se comporter lorsque Bitcoin augmente.

Nous pouvons voir cette corrélation en ce moment puisque la plupart des altcoins ont reculé en raison de la baisse globale des prix du Bitcoin.