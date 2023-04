Prévision USD/IDR : quel avenir pour la roupie indonésienne ?

Le taux de change USD/IDR s’est déplacé latéralement au cours des derniers jours alors que l’indice du dollar américain (DXY) reprend sa glissade. Il s’échangeait à 14 840 mardi, là où il se trouvait ces derniers jours. Ce prix est d’environ 5,85 % inférieur au point le plus élevé de cette année.

La force de la roupie indonésienne se maintient

La roupie indonésienne a été l’une des devises des marchés émergents les plus performantes cette année. Cette performance est principalement due à la forte croissance économique du pays. En 2022, l’économie indonésienne a augmenté de 5,31% en 2022 après que le pays a supprimé ses restrictions Covid-19.

Le pays profite également de la sortie en cours de nombreux pays de la Chine alors que les tensions avec les États-Unis augmentent. Par conséquent, les récentes estimations d’ADP montrent que l’économie du pays connaîtra une croissance de 4,8 % cette année, suivie de 5,0 % en 2024.

Le taux de change USD/IDR a évolué latéralement après que la Banque d’Indonésie a rendu sa décision sur les taux d’intérêt la semaine dernière. Dans ce document, la banque a décidé de laisser les taux inchangés pour le troisième mois consécutif en raison de la baisse de l’inflation et de la rupiah plus forte. L’inflation est revenue à son niveau le plus bas en sept mois et devrait se déplacer vers la fourchette cible de 2 % et 4 % en août.

La banque centrale a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés à 5,75 %, où ils se situent depuis janvier. Comme d’autres banques centrales, elle a relevé ses taux d’intérêt de 225 points de base en 2022. Par conséquent, l’économie montrant des signes de modération, les analystes estiment que la banque centrale réduira les taux d’intérêt au quatrième trimestre.

Le prochain catalyseur clé pour l’USD/IDR est les prochaines données économiques américaines. Mardi, les États-Unis publieront des chiffres importants tels que la confiance des consommateurs, les prix des logements et les mises en chantier. Ces chiffres sont importants car la Fed s’est engagée à dépendre des données. Les analystes s’attendent à ce que la banque augmente de 0,25 % en mai, suivie d’une pause stratégique.

Analyse technique USD/IDR

Graphique USD/IDR par TradingView

Sur le graphique journalier, nous voyons que le taux de change USD/IDR a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il est passé sous le niveau de retracement de Fibonacci de 50 %. La paire est passée sous les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Ce prix est également important car il était au plus bas le 1er février.

Par conséquent, les perspectives de la roupie indonésienne sont toujours baissières, le prochain niveau clé à surveiller étant à 14 500. Ce point de vue sera confirmé si le prix passe en dessous du niveau de support clé à 14 650, le point le plus bas le 14 avril.