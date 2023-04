Verizon ajoute 633 000 clients postpayés au détail alors que les revenus manquent

Verizon (NYSE : VZ), le géant des télécommunications, a publié mardi des résultats financiers mitigés. Son chiffre d’affaires total s’est élevé à 32,9 milliards de dollars, soit 1,9 % de moins qu’au même trimestre en 2022. Les résultats ont manqué les prévisions des analystes de 740 millions de dollars.

Les revenus sans fil de la société ont bondi de 3 % à 18,9 milliards de dollars, tandis que les revenus totaux des consommateurs ont chuté de 1,7 % à 24,9 milliards de dollars. Les revenus de son segment des solutions d’affaires ont chuté de 2,8 % pour atteindre 7,5 milliards de dollars. Le nombre total d’utilisateurs haut débit de Verizon a augmenté de 437 000 tandis que son téléphone postpayé a perdu 127 000 clients. Le nombre de clients postpayés de détail a augmenté de 633 000 au premier trimestre.

D’autres segments de l’activité ont également été solides. Le flux de trésorerie disponible de la société a atteint 2,3 milliards de dollars tandis que le flux de trésorerie d’exploitation s’est élevé à 8,3 milliards de dollars. Dans un communiqué, le PDG de la société a déclaré :

« Le mois dernier, nous avons annoncé que notre 5G Ultra Wideband atteint désormais plus de 200 millions de personnes alors que nous continuons à subir le déploiement de réseau le plus agressif de l’histoire de notre entreprise. Grâce à nos capacités mobiles et à large bande, et à notre concentration sur la puissance du réseau, nous offrons à plus de clients dans plus d’endroits une expérience réseau supérieure.”

Verizon cherche à accroître sa part de marché en investissant dans son réseau alors qu’il continue de concurrencer AT&T et T-Mobile.

Le cours de l’action Verizon a chuté de 7,53 % cette année, les inquiétudes concernant son activité demeurant. Les actions ont chuté de 70 points de base lors de la séance de pré-commercialisation.