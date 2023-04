Prévision AUD/USD : signal au milieu de la divergence entre la Fed et la RBA

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le taux de change AUD/USD a fait une cassure baissière ces derniers jours. Il a chuté au cours des deux derniers jours consécutifs alors que les investisseurs prédisent une divergence entre la Réserve fédérale et la Reserve Bank of Australia (RBA). Il est tombé à un creux de 0,6607, le niveau le plus bas depuis le 16 mars de cette année.

Données sur l’inflation en Australie

Les principales actualités de l’AUD étaient les dernières données australiennes d’inflation. Selon le Bureau australien des statistiques, l’indice global des prix à la consommation est passé de 1,9 % au quatrième trimestre à 1,4 % au premier trimestre. Cette baisse était inférieure à l’estimation médiane de 1,3 %. En glissement annuel, l’inflation est passée de 7,8 % à 7,0 % au cours du trimestre. Il reste nettement supérieur à l’objectif de 2,0 % de la Reserve Bank of Australia (RBA).

Les IPC moyens ajustés et pondérés étroitement surveillés ont diminué à un rythme plus rapide que prévu. L’IPC moyen tronqué est passé de 6,9 % à 6,6 % au premier trimestre, tandis que la moyenne pondérée est restée inchangée à 5,8 %. Les deux ont chuté à 1,2 % sur une base QoQ.

Ces chiffres sont intervenus deux semaines après que la Reserve Bank of Australia a rendu sa décision sur les taux d’intérêt. Dans ce document, la banque a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés pour le premier mois lors de plusieurs réunions. La semaine dernière, les minutes de la banque ont montré que la pause était nécessaire pour que les responsables puissent suivre l’impact des augmentations précédentes.

Par conséquent, il est possible que la Fed et la RBA divergent puisque les analystes estiment que l’inflation et les taux d’intérêt australiens ont atteint un sommet. Dans une note, un analyste de RBC a déclaré :

“Pour une RBA qui hésite à se resserrer beaucoup plus et est prête à tolérer une inflation plus élevée pour préserver les gains du marché du travail, les données d’aujourd’hui fournissent une excuse pour rester en attente.”

La Fed devrait proposer au moins une autre hausse de taux lors de la prochaine réunion en mai. Ce sera différent de ce que la RBA a fait et devrait faire en mai.

Analyse technique AUD/USD

Graphique AUD/USD par TradingView

La paire AUD/USD a fait une cassure baissière ces derniers jours. Il a réussi à se déplacer sous le côté inférieur du canal ascendant représenté en vert. Dans le même temps, la vente massive de la paire est soutenue par les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours et le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %.

Les oscillateurs de la paire AUD/USD ont continué à dériver vers le bas. Par conséquent, les perspectives de la paire sont baissières, le prochain niveau clé à surveiller sera 0,6500.