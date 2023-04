Nouvelles USD / ARS: le peso argentin devrait devenir de plus en plus sans valeur

Le peso argentin est devenu sans valeur alors que l’inflation du pays a dépassé les 100 %. L’ USD / ARS a grimpé à un sommet de 221, le point le plus élevé jamais enregistré. Cela signifie que la paire a bondi de plus de 22 365 % au cours des deux dernières décennies.

La crise économique en Argentine se poursuit

L’une des plus grandes nouvelles de l’économie est la crise en cours en Argentine. Les données publiées par l’agence nationale des statistiques ont montré que l’indice global des prix à la consommation a bondi à 102 % en mars. Il a atteint son plus haut niveau en plus de trois décennies.

La dernière fois que la situation a été aussi mauvaise, c’était lorsque le pays sortait d’une phase d’hyperinflation au début des années 1990.

En conséquence, la banque centrale du pays a poussé les taux d’intérêt fortement à la hausse. Ce mois-ci, la banque centrale a relevé ses taux d’intérêt de 300 points de base. Cela a poussé les taux à 81%, ce qui était supérieur aux 78% précédents. La banque centrale a relevé ses taux depuis septembre de l’année dernière, poussant le taux de pauvreté à près de 40 %. Les analystes estiment que les taux d’intérêt culmineront à 110 %.

L’Argentine est en crise économique depuis de nombreuses années. Le pays a manqué à ses obligations en 2020 après avoir omis de payer 500 millions de dollars à ses créanciers. Au total, il a eu plus de dix défauts de paiement au cours des dernières années, ce qui a conduit à un accord avec le FMI.

Les rendements obligataires argentins ont bondi alors que les investisseurs s’attendent à une nouvelle crise dans les années à venir. En mars, il a effectué un autre paiement de caution. La dette du pays par rapport au PIB a bondi à 85 %, ce qui était supérieur aux 74 % estimés.

Plus tôt ce mois-ci, le pays a perdu une affaire, ce qui signifie qu’il devra payer 1,3 milliard d’euros aux investisseurs. Le pays a également perdu un autre cas à New York, qui pourrait voir le pays condamné à payer entre 10 et 20 milliards de dollars.

La performance du peso argentin est assombrie par les prochaines élections générales prévues en octobre. Historiquement, les devises des marchés émergents ont tendance à sous-performer avant une élection majeure.

Perspectives de poids en Argentine

Les perspectives du peso argentin sont désastreuses puisque la situation économique va se détériorer dans les mois à venir. Le pays est confronté à une crise économique majeure difficile à résoudre. En réalité, la vraie solution serait de procéder à une restructuration complète de l’économie, qui réduirait les salaires publics, puis relancerait les exportations.

Ce sont des mesures difficiles à mettre en œuvre étant donné que les exportations agricoles de l’Argentine ont chuté à cause des sécheresses. Cette semaine, il a été signalé que les exportations de bœuf chuteraient à 795 000 tonnes par rapport aux 823 000 précédentes. Par conséquent, je soupçonne que l’USD/ARS continuera de monter en flèche à court terme.