USD/TRY : l'effondrement de la lire s'atténue avant la décision de la CBRT et les élections

Le taux de change USD/TRY s’échangeait à un niveau record avant la décision finale de la CBRT avant les prochaines élections générales. La livre turque s’échangeait à 19,42, légèrement en dessous du sommet historique de 19,59. Il est resté dans cette fourchette depuis octobre de l’année dernière. Le GBP/TRY et l’EUR/TRY sont également restés inchangés.

Décision sur les taux d’intérêt de la CBRT

La plus grande nouvelle du forex jeudi sera la dernière décision sur les taux d’intérêt de la Banque centrale de la République de Turquie (CBRT). Ce sera une décision importante car elle précède les prochaines élections turques qui opposeront Recep Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu.

De récents sondages montrent qu’Erdogan a de nouveau une avance sur l’opposition. Cependant, historiquement, les sondages turcs ont tendance à être très imprécis car ils sont influencés par les partis politiques.

Les analystes estiment que la CBRT maintiendra ses taux d’intérêt inchangés lors de cette réunion. Cela signifie qu’elle laissera le taux d’emprunt au jour le jour à 7 % et le taux de pension à une semaine à 8,50 %. La banque laissera également le taux de prêt au jour le jour à 10 %, même si l’inflation reste obstinément élevée et que la livre turque est à son niveau le plus bas..

La CBRT a pris des mesures pour soutenir la lire en mettant en œuvre des interventions autres que sur les taux d’intérêt, y compris des contrôles de change. La semaine dernière, la banque a exhorté ses banques commerciales à limiter leurs achats de dollars dans le but d’alléger la pression sur la monnaie. Il y a trois semaines, comme je l’écrivais ici , la banque a dévoilé davantage de mesures pour soutenir la stratégie de lecture. Il l’a fait en ordonnant aux banques de maintenir des dépôts en lires entre 50% et 60% de leurs dépôts totaux.

Analyse technique USD/TRY

Graphique USD/TRY par TradingView

Comme je l’ai déjà écrit, faire une prédiction en livre a été un peu plus facile ces jours-ci car la devise est restée dans une fourchette étroite. Il n’a pas réagi aux événements majeurs tels que les contrôles des devises et les décisions de la CBRT.

Par conséquent, sur la base des performances récentes de la lire, nous pouvons nous attendre à ce que l’USD/TRY reste dans la fourchette actuelle dans les prochains jours. Des changements majeurs se produiront probablement après les dernières élections générales, car cela pourrait entraîner des changements à la CBRT.