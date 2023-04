Voici pourquoi le prix ICP d'Internet Computer a repris de la vigueur

Le prixde l’ordinateur Internet (ICP) est devenu l’une des crypto-monnaies les plus performantes du week-end. La pièce a atteint un sommet de 6,80 $, le point le plus élevé depuis le 19 avril. Il a grimpé de plus de 30% par rapport au point le plus bas cette semaine.

Pourquoi l’ICP s’envole-t-il ?

Internet Computer est l’une des plateformes de blockchain les plus avancées au monde. Il s’agit d’une plate-forme qui cherche à perturber les plates-formes populaires telles qu’Amazon AWS et Microsoft Azure en permettant aux utilisateurs de créer des solutions évolutives à l’aide de la blockchain. Il a également des contrats intelligents.

L’écosystème informatique Internet se développe car il comprend des dAppps dans toutes les industries comme les médias sociaux, la finance et les jetons non fongibles (NFT), entre autres. Son site Web est également construit à l’aide de la plate-forme.

On ne sait pas pourquoi le prix ICP a grimpé en flèche ces derniers jours. Une raison probable est que les développeurs ont annoncé les prochains projets de son programme de subventions. Ils sont tous dans des domaines différents, ce qui montre que la diversité du réseau.

Decent Land est une plate-forme sociale et d’infrastructure qui fournit une infrastructure inter-chaînes pour les attestations d’identité et de détention de jetons entre les chaînes. Kismi App, d’autre part, combine les médias sociaux, les jeux et la concurrence tandis que SafeNote favorise la décentralisation dans l’industrie de la prise de notes.

EA Kazi est une plate-forme qui utilise la technologie blockchain pour connecter les gens au travail. Cela perturbe l’industrie actuellement dominée par Upwork et Fiverr. Enfin, OutRank NFT améliore la valeur de l’entreprise grâce à l’analyse et à l’éducation. Les autres bénéficiaires du programme de subventions étaient Open Internet et ARTH.

L’autre développement majeur dans Internet Computer est que son produit ckBTC récemment lancé gagne du terrain. ckBTC est un dérivé financier qui introduit le Bitcoin dans son écosystème. Contrairement au Bitcoin principal, ce dérivé est plus rapide et moins cher. Comme nous l’écrivionsici , le réseau a ajouté des contrats intelligents à Bitcoin en décembre.

#Bitcoin transaction fees can be higher than the cost of an Espresso in El Salvador 🇸🇻



ckBTC fixes this 🛠️



Fueled by #ICP properties like speed and scalability, ckBTC makes using Bitcoin practical for everyday transactions pic.twitter.com/eDVddJKRdM — DFINITY (@dfinity) April 25, 2023

Prévision des prix ICP

Le graphique 4H montre que le prix des ordinateurs Internet a connu une forte tendance haussière au cours des derniers jours. Il est passé d’un creux de 5,06 $ jeudi à près de 7 $. En cours de route, il a dépassé le niveau de retracement de Fibonacci de 50 %.

Il a également bondi au-dessus des moyennes mobiles exponentielles sur 25 et 50 périodes, tandis que l’indice de force relative (RSI) a dérivé plus haut. Par conséquent, il est probable que le prix ICP continue d’augmenter alors que les acheteurs ciblent la résistance clé à 7,31 $, le point le plus élevé du 19 avril.