Prévisions USD / KRW alors que les exportations et les importations de la Corée du Sud chutent

Le prix USD / KRW a continué d’augmenter lundi après que la Corée du Sud a dévoilé une autre série de chiffres économiques faibles. La paire a atteint un sommet de 1 345, le point le plus élevé depuis novembre de l’année dernière. Cela signifie que le won sud-coréen a chuté de plus de 10 % par rapport au point le plus élevé de janvier.

Les exportations sud-coréennes chutent

La Corée du Sud est confrontée à un défi économique majeur au milieu de sa dépendance à Samsung. Les données publiées par l’agence des statistiques ont montré que les exportations ont chuté de 14,2% en avril, pire que la baisse attendue de 13,5%. Au cours de la même période, les importations ont chuté de 13,3 %, entraînant un déficit commercial de plus de 2,6 milliards de dollars.

Les exportations de la Corée du Sud ont maintenant chuté pendant sept mois consécutifs. Cela s’est produit alors que les expéditions du pays vers la Chine continuaient de baisser. La principale raison en est Samsung, la plus grande entreprise du pays.

La semaine dernière, Samsung Electronics a déclaré que ses bénéfices se sont effondrés au niveau le plus bas en 14 ans au premier trimestre. Son activité de semi-conducteurs a perdu plus de 3,4 milliards de dollars au cours du trimestre, la demande de PC continuant de baisser. Intel, un autre concurrent, a également publié de faibles résultats la semaine dernière.

Samsung est essentiel pour l’économie sud-coréenne. Comme je l’écrivais ici , l’entreprise représente environ 15% du PIB du pays. Par conséquent, une baisse de la croissance des entreprises a tendance à avoir un impact sur l’économie. L’économie du pays n’a progressé que de 0,3 % au premier trimestre.

L’USD/KRW a également bondi alors que la divergence entre la Fed et la Banque de Corée se poursuivait. En avril, la Banque de Corée a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés à 3,5 % et a repoussé les attentes de baisse des taux plus tard cette année.

La Réserve fédérale, en revanche, devrait relever ses taux d’intérêt de 0,25 % cette semaine, puis faire une pause stratégique.

Analyse technique USD/KRW

Graphique USD/KRW par TradingView

Le graphique journalier montre que la paire USD/KRW a suivi une tendance haussière au cours des dernières semaines. En montant, la paire a sauté au-dessus du point de résistance clé à 1 327, le point le plus élevé du 10 mars. La paire a également dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours. De plus, l’indice de force relative (RSI) s’est déplacé légèrement au-dessus du point neutre.

Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le point de résistance clé à 1 361,33. Une chute sous le support à 1 327 invalidera la vue haussière.