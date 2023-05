Le prix de Metacade augmente avant l’AMA alors que les analystes deviennent optimistes sur la crypto-monnaie

Les analystes deviennent optimistes sur Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, après que ces derniers ont testé leurs sommets de plusieurs mois la semaine dernière. Bitcoin est resté légèrement en dessous de 30 000 $ tandis que d’autres pièces plus petites comme Hedera Hashgraph et Pepe ont augmenté. Ces estimations haussières pourraient avoir un résultat positif pour d’autres jetons comme Metacade (MCADE).

Le cas haussier de Bitcoin

Dans cet article, j’ai écrit que certains analystes pensent que le prix du Bitcoin atteindra 185 000 $ à long terme. De nombreux analystes cités dans le rapport pensent qu’il atteindra au moins un niveau record de 67 000 $ au cours des prochains mois.

Ces analystes citent de nombreuses raisons à cela. Premièrement, ils notent que Bitcoin est devenu un bon actif refuge alors que la crise bancaire se poursuit. La First Republic Bank, une entreprise qui valait récemment des milliards de dollars, a vu ses actions s’effondrer de plus de 90 %. Dimanche, des banques comme JP Morgan, PNC Financial et Citizens ont soumis des offres pour acheter la société.

La crise bancaire n’est pas encore terminée, selon Charlie Munger, vice-président de Berkshire Hathaway. Il s’attend à ce que davantage de banques s’effondrent en raison de leur exposition à l’immobilier commercial aux États-Unis. Il a dit :

« Beaucoup de biens immobiliers ne sont plus aussi bons. Nous avons beaucoup d’immeubles de bureaux en difficulté, beaucoup de centres commerciaux en difficulté, beaucoup d’autres propriétés en difficulté. Il y a beaucoup d’agonie dans ces secteurs-là. »

Par conséquent, plus d’effondrements dans le secteur bancaire pourraient signifier plus d’opportunités pour Bitcoin et d’autres crypto-monnaies comme Ethereum et Metacade.

Parmi les autres raisons qui nous poussent à être optimiste sur Bitcoin, nous retrouvons le fait que la réduction de moitié pourrait signifier plus d’avantages pour la pièce. Historiquement, Bitcoin a tendance à augmenter avant ces événements. Son prix a toujours été plus élevé entre les réductions. Par conséquent, avec une réduction prévue en avril de l’année prochaine, il est possible qu’il continue d’augmenter en valeur.

Pivot de la Réserve fédérale

Pendant ce temps, la Réserve fédérale pourrait désormais devenir un catalyseur positif pour Bitcoin et Metacade. La banque, qui se réunira cette semaine, devrait soit relever ses taux, soit faire une pause stratégique. Si l’un des deux se produit, cela signifie que la fin du cycle de randonnée est atteinte. Historiquement, les crypto-monnaies ont tendance à bien se comporter lorsque la Fed devient un peu accommodante.

Une autre nouvelle importante concernant Bitcoin est que les réglementations deviennent plus claires. La semaine dernière, le Parlement européen a voté en faveur de MiCA, la première réglementation du bloc sur les crypto-monnaies. Les analystes s’attendent à ce que ces réglementations soient approuvées par les parlements nationaux d’ici juillet. Pendant ce temps, aux États-Unis, le chef du comité financier a déclaré que le premier projet de loi sur la crypto-monnaie serait déposé dans les prochains mois.

Metacade est prêt pour entrer sur davantage de listes d’échanges

Graphique des prix de MCADE de TradingView

Toutes ces raisons expliquent pourquoi le cours de Metacade (MCADE) s’est bien comporté ces derniers jours. Selon TradingView, MCADE se négociait à 0,027 $ lundi matin, bien au-dessus de son plus bas niveau de 0,022 $ de la semaine dernière. Il approche de son niveau record de 0,034 $. Cela signifie que le prix du jeton MCADE a bondi de 200 % par rapport à son niveau le plus bas, ce qui lui donne une capitalisation boursière de plus de 38 millions $.

La plus grande nouvelle de Metacade est que plusieurs échanges comme MEXC et BitMart ont répertorié le jeton. En conséquence, le volume de jetons MCADE échangés sur les bourses centralisées se rapproche lentement de celui retrouvé sur les bourses décentralisées. Au cours des dernières 24 heures, le volume sur les CEX était de 417 000 $ tandis que le volume sur les DEX était de 623 000 $.

Selon le livre blanc de Metacade, d’autres inscriptions sur des CEX pourraient bientôt arriver. Les développeurs espèrent que la popularité croissante de Metacade et les prochaines mises à jour du produit conduiront à plus de traction pour le jeton. La prochaine AMA de Metacade prévue pour mardi pourrait également pousser le prix du jeton plus haut.

🔗https://t.co/HlTha64oNd pic.twitter.com/2JVUlWyLsN — METACADE (@Metacade_) April 30, 2023

Metacade, est-ce un bon investissement ?

J’ai d’abord montré les avantages de Metacade dans cet article, lors de sa vente symbolique. En tant que tel, ma prédiction était exacte puisque le jeton a prospéré après avoir été répertorié par plusieurs échanges. Je soupçonne que le jeton fonctionnera bien au fil des ans au moment du lancement de la plate-forme de jeu et de l’essor de l’industrie de la gamefi.

Les analystes estiment que l’industrie de la gamefi vaudra des billions de dollars dans les années à venir. Et alors que les plates-formes traditionnelles comme Axie Infinity s’accrochent, de nouvelles comme Metacade prospéreront car elles apprendront de leurs faux pas.