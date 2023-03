Prédiction de prix pour Metacade alors que le battage médiatique autour de la vente des jetons se poursuit

Metacade (MCADE), une plate-forme de GameFi à croissance rapide, se porte bien alors que la dernière étape de la prévente de jetons touche à sa fin. Les données de son site Web montrent que la plateforme a levé 14,2 millions $, 87,21 % des jetons ayant été vendus. Plus d’un milliard de jetons ont été achetés, avec seulement environ 104 millions restants.

L’essor de l’industrie de la GameFi

L’industrie de la GameFi devrait avoir une importante part de marché dans l’industrie du jeu dans les années à venir. Les données montrent que le secteur était évalué à environ 9 milliards $ en 2021 et devrait avoir un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 27,3 %, à 38 milliards $.

L’industrie connaît une large adoption, avec un rapport de Messari montrant que le nombre de portefeuilles actifs uniques (UAW) a bondi à plus d’un million. Cette croissance a été favorisée par l’incorporation croissante d’outils financiers qui permettent aux gens de gagner quand ils jouent.

En conséquence, la plupart des jetons de GameFi ont vu leur valeur bondir depuis leur lancement. Decentraland (MANA/USD) a bondi de plus de 4 500 % par rapport à son plus bas niveau historique tandis qu’Axie Infinity (AXS/USD) a augmenté d’environ 4 000 % par rapport à son point le plus bas, atteint en 2021. Les jetons de jeu Blockchain ont également surpassé d’autres crypto-monnaies populaires comme Bitcoin et Etherum.

Succès de la prévente de Metacade

Le succès des jetons de GameFi explique pourquoi Metacade a connu un succès significatif lors de l’événement de prévente de son jeton. Les données publiées sur son site Web montrent que les développeurs ont levé 14,2 millions $ après avoir vendu plus d’un milliard de jetons.

87,2 % de tous les jetons ont été vendus et le prix de MCADE n’a cessé de grimper en raison de la demande croissante. À l’approche du dernier jour de la prévente de jetons, le prix pourrait continuer à augmenter.

Selon le livre blanc de Metacade, la prochaine étape après la prévente de jetons en cours consistera à répertorier le jeton sur des plates-formes clés telles que Coinbase et CoinGecko. Ils travailleront également pour répertorier les jetons dans les principaux échanges centralisés comme Binance et OKX, puis commenceront à construire la plate-forme Metacade.

Prévision de prix pour Metacade

Une question qui revient de manière récurrente parmi les lecteurs est de savoir si le prix de Metacade augmentera ou baissera après sa cotation. Comme d’autres monnaies numériques, il est difficile de prédire si Metacade deviendra une plateforme à succès. En tant que tel, il n’est pas possible de prédire si MCADE sera un bon investissement mais s’il convient à votre portefeuille, vous pouvez participer à la prévente ici.

Au cours des dernières années, nous avons vu des rebondissements dans les performances des monnaies numériques. En fait, l’industrie tente de sortir de l’un de ses plus longs hivers cryptographiques jamais enregistrés.

Les futurs mouvements de prix de MCADE dépendra d’un certain nombre de facteurs. Le principal catalyseur du jeton sera le développement de la plate-forme et sa popularité auprès des utilisateurs. Les performances de MCADE dépendront également des performances des autres crypto-monnaies. Dans le passé, nous avons constaté une étroite corrélation entre les monnaies numériques.

Le livre blanc de Metacade et le succès de ses ventes de jetons montrent qu’il y a effectivement beaucoup de demande pour son jeton. Comme mentionné, il a déjà levé plus de 14 millions $ tandis que le prix du jeton est passé de 0,0185 $ à 0,02 $ à l’étape précédente.

Il existe d’autres facteurs qui influenceront le prix de Metacade à l’avenir. Par exemple, la politique monétaire de la Réserve fédérale aura un impact sur le prix. Dans la plupart des cas, comme nous l’avons vu en 2022, les prix des crypto-monnaies ont chuté alors que la Réserve fédérale augmentait les taux d’environ 400 points de base.

Quel est l’avenir de Metacade ?

La dernière étape de la prévente de jetons de Metacade se terminera dans les prochains jours. Cela sera suivi de la phase de développement de la plate-forme de jeu et de son inscription dans des échanges clés comme Binance et OKX. Au deuxième trimestre, les développeurs lanceront la plate-forme de Metacade, créeront des partenariats avec des projets établis et développeront ses listes d’échange centralisées. En outre, le livre blanc note que les développeurs lanceront le modèle DAO de base pour la communauté.

En tant que plateforme, l’avenir de Metacade dépendra du nombre d’utilisateurs actifs sur la plateforme et de l’évolution de son DAO.