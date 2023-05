Analyse EUR/CHF, EUR/GBP avant la prochaine décision de la BCE

Les taux de change EUR/GBP et EUR/CHF ont évolué latéralement après les dernières données européennes sur l’inflation. Le cours EUR/CHF se négociait à 0,9843 tandis que la paire EUR/GBP se négociait à 0,8790 alors que l’attention se tourne vers la prochaine décision de la Banque centrale européenne (BCE).

Les nouvelles les plus importantes sur l’EUR mardi, les données flash sur l’inflation à la consommation de l’Union européenne. Selon Eurostat, l’indice global des prix à la consommation est passé de 0,9 % en mars à 0,7 % en avril. Cette baisse était meilleure que l’estimation médiane de 0,9 %.

L’inflation a légèrement bondi en glissement annuel. Il est passé de 6,9 % en mars à 7,0 % en avril. Pendant ce temps, l’inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, a diminué de 1,3 % à 1,0 % sur une base mensuelle. Il est passé de 5,7 % à 5,6 % sur une base annuelle.

L’inflation a augmenté dans les pays clés. Par exemple, l’IPC global en Italie est passé à 8,3 % tandis que l’inflation harmonisée a bondi à 8,8 %. Ces chiffres signifient que l’inflation dans la zone euro est nettement supérieure à l’objectif de 2,0 % de la BCE.

Ces chiffres signifient que l’économie européenne est toujours en difficulté. Par exemple, les données ont montré que les ventes au détail allemandes ont chuté en mars. D’autres chiffres ont révélé que la contraction du PMI manufacturier s’est poursuivie en avril.

La prochaine nouvelle sur l’EUR/GBP et l’EUR/CHF sera la prochaine décision de la Banque centrale européenne (BCE). Les analystes s’attendent à ce que la banque décide de relever les taux d’intérêt de 0,25 % et envisage d’autres hausses à l’avenir. Dans une note, les analystes d’ING ont écrit :

“Les données persistantes sur l’inflation soulignent clairement la nécessité de poursuivre la hausse, mais avec le rapport sur la croissance du PIB plus faible que prévu de la semaine dernière et la faible croissance des prêts et les données sur la demande de prêts d’aujourd’hui, les arguments en faveur d’un ralentissement du rythme et de l’ampleur des hausses de taux sont devenus plus forts.”