L'analyste Tom Forte partage son point de vue sur les résultats d'Apple au deuxième trimestre

Les actions d’Apple Inc ( NASDAQ : AAPL ) ont augmenté de 2,0 % pendant des heures prolongées après que le géant de la technologie a annoncé des résultats supérieurs au marché pour son deuxième trimestre financier.

Apple fait le plein de ventes d’iPhone

L’iPhone a généré des ventes de 51,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 1,5 % par rapport à l’année dernière et dépassant les estimations de Street de 2,6 milliards de dollars, selon le communiqué de presse sur les résultats.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Le PDG Tim Cook a attribué cette force en partie à la réouverture de la Chine. Réagissant aux résultats d’Apple au deuxième trimestre, l’analyste de DA Davidson, Tom Forte, a déclaré :

La bonne nouvelle est que les ventes se sont déplacées vers le trimestre de mars au lieu d’être entièrement perdues. Il est donc possible que davantage de ventes soient reportées au trimestre de juin. Il pourrait y avoir un élan supplémentaire sur la réouverture du commerce chinois.

Depuis le début de l’année, l’action Apple est maintenant en hausse d’environ 35 %.

Point sur les rachats et le dividende

En revanche, les revenus du Mac ont chuté de 31 % d’une année sur l’autre pour atteindre 7,2 milliards de dollars contre 7,8 milliards de dollars attendus.

Mais cela a été compensé par les activités de services de l’entreprise qui ont augmenté de 5,5 % pour atteindre 20,9 milliards de dollars, ce qui est à peu près conforme au consensus. Sur Yahoo Finance Live, Forte a ajouté :

La réouverture en Chine a permis à Apple de bien se positionner du point de vue de l’offre et de la demande. Je pense aussi qu’ils ont été stimulés par les taux de change. Donc, bons résultats d’Apple.

Jeudi également, Apple Inc a autorisé 90 milliards de dollars supplémentaires de rachats d’actions et de versements de dividendes. Il a également augmenté le dividende à 24 cents par action, soit une augmentation de 4,0 %.

Aperçu des résultats d’Apple au deuxième trimestre

A gagné 24,2 milliards de dollars contre 25 milliards de dollars il y a un an

Le bénéfice par action (EPS) est resté inchangé à 1,52 $

Les revenus ont diminué d’un peu moins de 3,0 % pour atteindre 94,8 milliards de dollars

Le consensus était de 1,43 $ par action sur un chiffre d’affaires de 92,9 milliards de dollars

L’iPad a glissé à peu près conformément aux estimations à 6,67 milliards de dollars

Les revenus des autres produits sont restés essentiellement stables à 8,76 milliards de dollars

La marge brute s’est améliorée de 20 points de base au T2 à 44,3 %

Devriez-vous acheter des actions Apple ici ?

Le mois dernier, Apple a lancé un compte d’épargne à haut rendement pour étendre son empreinte dans la technologie financière ( en savoir plus ), mais Forte n’est pas très optimiste à ce sujet.

La multinationale s’est engagée à déplacer la production de la Chine vers l’Inde. Selon l’analyste de DA Davidson, cependant, le changement prendra probablement beaucoup de temps.

Sur une base relative, il y a aujourd’hui plus de consommateurs en Chine avec un revenu discrétionnaire élevé qu’en Inde. Ils ont donc besoin que le marché émergent de l’Inde se développe afin que davantage de consommateurs puissent s’offrir les produits Apple.

Néanmoins, il s’en est tenu à sa note d’achat sur l’action après les bénéfices d’Apple au deuxième trimestre et a attribué la réponse en sourdine après les heures normales de travail au fait que les actions se sont déjà incroyablement bien comportées depuis le début de l’année, ce qui signifie qu’une grande partie des bonnes nouvelles sont déjà prises en compte..

Finalement, a-t-il convenu, la société cotée au Nasdaq aura besoin de produits comme le casque AR/VR ou une voiture autonome pour conserver la force du stock Apple.