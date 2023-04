Apple Inc vient de lancer un compte d'épargne à haut rendement

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Apple Inc ( NASDAQ : AAPL ) est au centre des préoccupations ce matin après que le géant de la technologie a lancé son très attendu compte d’épargne à haut rendement.

Détails du compte d’épargne d’Apple

Lundi, la multinationale a déclaré que son compte d’épargne qui verse un rendement annuel en pourcentage de 4,15 % est désormais disponible pour les utilisateurs de l’Apple Card.

En comparaison, un compte d’épargne standard aux États-Unis offre un rendement annuel en pourcentage de seulement 0,35 %. Jennifer Bailey – la vice-présidente d’Apple Pay a déclaré aujourd’hui :

Notre objectif est de créer des outils qui aident les utilisateurs à mener une vie financière plus saine, et l’intégration d’épargne dans Apple Card in Wallet leur permet de dépenser, d’envoyer et d’économiser de l’argent quotidien directement et de manière transparente, le tout à partir d’un seul endroit.

Apple Pay devrait générer environ 4,0 milliards de dollars de revenus cette année. Wall Street a actuellement une note consensuelle de «surpondération» sur les actions Apple.

Apple publiera ses résultats du deuxième trimestre le mois prochain

Le compte d’épargne à haut rendement lancé par Apple Inc en collaboration avec Goldman Sachs est exempt de restrictions de dépôt ou de solde minimum. Le communiqué de presse se lit comme suit :

Tous les futurs Daily Cash gagnés par l’utilisateur seront automatiquement déposés sur le compte. La destination de Daily Cash peut également être modifiée à tout moment, et il n’y a pas de limite au montant que les utilisateurs de Daily Cash peuvent gagner.

Apple devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 4 mai. Le consensus est qu’il gagne 1,43 $ par action ce trimestre contre 1,52 $ par action il y a un an.

La semaine dernière, Jim Cramer a déclaré qu’il était très enthousiasmé par les actions Apple, comme Invezz l’a rapporté ICI.