Les baissiers menacent le cours de MCADE avec des prises de bénéfices. Est-ce le bon moment d’acheter ?

Le prix de Metacade (MCADE) a atteint son plus haut niveau historique à plus de 0,045 $ mercredi, la valeur du jeton augmentant progressivement alors que la pression d’achat montait avant son inscription sur l’échange mondial de crypto-monnaies MEXC Global.

Alors que les perspectives de MCADE restent optimistes au milieu de divers facteurs de prix, le jeton a réduit certains des gains depuis qu’il a atteint son ATH. De plus, bien que le prix de Metacade ait augmenté de plus de 113 % depuis ses débuts sur les échanges de crypto-monnaies qui ont commencé en avril, il se négocie actuellement à 0,030 $ après avoir chuté de deux chiffres au cours des dernières 24 heures.

L’inscription sur MEXC indique que Metacade continue de franchir des étapes importantes

Metacade est l’un des plus grands projets de jeu play-to-earn de l’industrie de la GameFi et sa cotation sur MEXC, l’un des 15 plus grands échanges et marchés mondiaux de crypto-monnaies, est un point culminant de la confiance que le marché a dans le projet.

MEXC compte plus de 6 millions d’utilisateurs dans 200 pays, et l’inscription de MCADE sur la plateforme devrait donner au jeton une meilleure visibilité sur le marché et augmenter sa liquidité. Cela apparaît quelques semaines après la cotation de Metacade sur Uniswap, la plus grande plateforme DEX au monde – et sur BitMart.

Les experts du marché reconnaissent que Bitcoin en est aux premiers stades d’un nouveau cycle haussier. Cela signifie que l’apparition de Metacade sur les principaux échanges et plates-formes de trading pourrait stimuler la demande pour son jeton lié à la GameFi.

D’autres jalons pourraient être atteints prochainement, notamment le lancement de Metacade Lite, l’application UX de l’arcade de jeux. Les utilisateurs auront un avant-goût des jeux de Web2 et de Web3 sur la plate-forme, ce qui aide l’objectif de Metacade de connecter les joueurs, les développeurs et les passionnés via un hub de jeux de Web3 ultime.

Les partenariats avec les acteurs de l’industrie vont également au-delà des échanges, les développeurs de jeux et les studios étant un élément clé des objectifs de l’écosystème pour l’équipe Metacade.

Evolution du prix de Metacade au milieu des événements et des nouvelles macroéconomiques

Les crypto-monnaies ont vu leur prix augmenter mercredi après les dernières nouvelles macroéconomiques des États-Unis, en particulier sur la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine et le commentaire du président Jerome Powell. Avec le taux d’intérêt de la banque centrale maintenant dans la fourchette allant de 5,00 à 5,25 %, la principale conclusion de la dernière réunion de la Fed a été la nouvelle que le cycle de hausse pourrait toucher à sa fin.

La crise bancaire en cours est également un facteur à prendre en compte lorsque vous tentez de prédire le prix de Metacade en 2023 et au-delà. En effet, le chaos qui s’est installé dans le secteur, associé à l’affaiblissement du dollar américain (USD), pourrait renforcer les perspectives de Bitcoin en tant qu’actif refuge.

Ce sentiment a déjà vu les prix des crypto-monnaies s’envoler, avec BTC atteignant son record historique d’environ 69 000 $ et les altcoins se ralliant à de nouveaux sommets.

Prévision de prix pour Metacade : quelles sont les perspectives pour MCADE ?

La cassure de MCADE à partir d’échanges qui ont été réalisés entre 0,022 $ et 0,026 $ l’a vu remonter à son plus haut historique, au-dessus de 0,045 $, cette semaine. Cependant, les accords à but lucratif ont vu les gains s’évaporer avec la formation du sommet local du MCADE/USD.

Sur le graphique de 4 heures, le prix est passé sous la barre de la moyenne mobile simple de 50 avant que les taureaux ne tentent d’endiguer l’action à la baisse qui menace de ramener les prix dans la fourchette susmentionnée. Alors que le RSI sur 4 heures est à 43, ses perspectives obliques associées au croisement baissier de la MACD suggèrent que les vendeurs ont actuellement le contrôle du cours des prix.

Graphique montrant l’évolution du prix de Metacade. Source : TradingView

En ce qui concerne la perspective de prix à court terme pour Metacade, les acheteurs devraient se maintenir au-dessus de la moyenne mobile et de la précédente ligne de support devenue résistance. Si la pression à la baisse s’intensifie comme le suggèrent les indicateurs techniques, il est possible que les baissiers revisitent la barre des 0,022 $.

Si le prix de Metacade parvient à se maintenir au-dessus des niveaux de support clés et que l’environnement macro favorise une nouvelle poussée des prix des crypto-monnaies, son cours MCADE/USD pourrait tenter de rémonter vers la zone de 0,04 $. Après cela, il est possible que le jeton se négocie au-dessus de 0,1 $ dans les mois à venir.

Des objectifs entre 0,5 $ et 1 $ à la fin de l’année 2023 ou au premier semestre de 2024 pourraient alors être envisageables si les investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles adhèrent au projet. Le catalyseur clé ici sera l’approche unique de Metacade en matière de jeu blockchain.