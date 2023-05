Metacade sera mis en ligne sur MEXC jeudi : ce que vous devez savoir

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Metacade – le projet innovant de GameFi a répertorié jeudi son jeton natif sur le MEXC Exchange. Au moment de publier cet article, $MCADE se négocie à 0,038 $ sur cette plateforme contre un prix de fin de prévente de 0,02 $.

Pourquoi l’inscription du jeton sur MEXC est-elle importante pour Metacade ?

La liste est importante pour le hub communautaire de Web3 car MEXC est la 15e plus grande plateforme au monde en termes de volume de transactions et compte plus de 6 millions d’utilisateurs.

Cela permettra d’exposer donc plus de 9 000 investisseurs qui ont des positions dans $MCADE à un marché plus vaste et à davantage d’opportunités. Selon le PDG Russell Bennett :

C’est un autre pas dans la bonne direction et cela aura un impact positif sur Metacade car cela consolide notre position sur le marché et notre réputation comme l’un des projets les plus excitants et prometteurs du secteur.

Metacade, est-il coté sur d’autres bourses ?

En avril, Metacade avait répertorié son jeton ERC-20 qui a une offre totale de 2,0 milliards sur Uniswap et BitMart.

Les jalons notables que Metacade a atteints jusqu’à présent incluent la collecte de 16,4 millions $ avant les inscriptions susmentionnées en avril. Son pool de 250 millions de jetons s’est également vendu en moins de cinq heures. Le PDG Bennett a également déclaré aujourd’hui :

La confiance que nous recevons de l’industrie est extrêmement motivante et alimente notre désir de créer quelque chose qui n’a jamais existé auparavant. Il s’agit de notre plus grande liste à ce jour, et il y aura bientôt d’autres choses importantes.

Dans les nouvelles connexes, un nom établi – Polygon s’est récemment aventuré également dans le jeu blockchain.

Quel est l’objectif de Metacade ?

Metacade est un guichet unique pour tout ce qui concerne la GameFi. C’est une destination de choix pour les joueurs, les développeurs et les passionnés de blockchain non seulement pour se connecter et se créer un réseau, mais aussi pour gagner de l’argent, notamment en participant à des jeux, en travaillant sur des projets rémunérés et en devenant des créateurs sur la plate-forme.

Le projet ira éventuellement à la communauté en tant que DAO (organisation autonome décentralisée) dans le cadre de sa volonté de devenir la plus grande arcade régie par la communauté.

Dans l’ensemble, Metacade est déjà apparu comme une plate-forme de métaverse avec des perspectives incroyablement prometteuses alors que les investisseurs continuent de soutenir sa vision futuriste autour de la GameFi. Metacade a également lancé des services de DeFi comme le jalonnement qui permettent aux investisseurs en crypto-monnaies de gagner un rendement passif, selon le livre blanc présenté sur son site Web.

$MCADE, est-ce une bonne opportunité d’investissement ?

Ceux qui souhaitent acheter des jetons Metacade aujourd’hui doivent également savoir qu’il a obtenu un score de 99/99 sur DEX Tools. Donc, en tant que crypto-monnaie, elle est à peu près aussi sure et digne de confiance que jamais.

La plate-forme basée au Belize devrait lancer Metacade Lite plus tard ce mois-ci, ce qui pourrait constituer un autre vent arrière potentiel lorsque les utilisateurs pourront découvrir l’UX et un certain nombre de jeux de Web2 et de Web3.

Le jeu blockchain représentait un marché d’environ 4,6 milliards $ en 2022. D’ici 2027, les experts prévoient qu’il s’agira d’un marché de 66 milliards $. Avec sa promesse d’aller au-delà de ses prédécesseurs dans le domaine des jeux en chaîne, il est concevable que $MCADE en profite à mesure que le marché continue de croître.

Prévision de prix pour Metacade en 2023

Le jeton natif ERC-20 bénéficiera probablement du programme Metagrants qui incite les développeurs à augmenter la sélection de jeux sur la blockchain.

En plus de cela, l’industrie de la crypto-monnaie dans son ensemble semble se redresser cette année. Cette année, des leaders comme Bitcoin et Ethereum sont en hausse d’environ 70 % et 55 %, respectivement.

Plus important encore, Jamie Douglas de Bloomberg Intelligence a récemment déclaré que BTC pourrait monter jusqu’à 185 000 $ si seulement 1,0 % de la valeur du marché obligataire (dans le monde) passait au Bitcoin, comme Invezz l’a rapporté ici.

L’atténuation des vents contraires macro, y compris l’inflation, aidera également l’industrie de la crypto-monnaie à aller de l’avant. Ainsi, alors que le marché explose dans son ensemble, il est probable que $MCADE suivra et atteindra environ 10 cents en 2024.